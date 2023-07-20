Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що не можна говорити про те, що в Росії закінчилися крилаті ракети Х-101 та Х-555, пише 24 Канал. Після масованих атак у травні Росія не застосовувала ці ракети з 24 червня 2023 року.

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Росія продовжує виробництво ракет Х-101

Ігнат пояснив, що росіяни вже не виготовляють ракети Х-555. Натомість ворог продовжує виготовляти ракети Х-101. За його словами, це один з найновіших типів ракет, які має Росія.

Очевидно, що їх виготовлення продовжується. Можливо, це (виготовлення Х-101 – 24 Канал) ускладнено певними санкціями, які ускладнюють їх виробництво,

– додав він.

Посилаючи на дані Генштабу ЗСУ та української розвідки, Ігнат повідомив, що в місяць Росії виготовляє близько сотні високоточних далекобійних ракет.

"Таким чином близько ста (ракет – 24 Канал) на місяць противник і випускає… Саме тих далекобійних і високоточних, які продовжує виготовляти", – додав речник Повітряних Сил.

Скільки в Росії ще ракет Х-22 та що з "Оніксами"

Водночас він зазначив, що в Росії більше не виготовляють крилаті ракети Х-22. За останніми даними, як повідомив Ігнат, у Росії залишалося близько 250 таких ракет.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні близько 150 ракет Х-22. Речник зазначив, жодну ракету Х-22 не вдавалося збивати.

Щодо "Онікс", то Ігнат повідомив, що не має точної інформації, чи продовжують росіяни виготовлювати ці ракети. Він підкреслив, що це ракета старої розробки, однак не виключив модернізацію.

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