Представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявили, що ракетні обстріли окупантів триватимуть і будуть регулярними. За її словами, обстріли росіян будуть з вишукуванням нової тактики.

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Росіяни будуть намагатися обходити системи ППО

Вона зазначила, що росіяни будуть намагатися обходити системи ППО. Гуменюк підкреслила, що окупанти вже коригують маршрути рухів ракет і "Шахедів".

Ми вже спостерігаємо певне коригування маршрутів рухів, маневрування ракетами й "Шахедами". Використання особливостей місцевості, в тому числі русла річок, прибережна територія – там де не такі примітні вони для ППО,

– сказала представниця ОК "Південь".

Водночас вона наголосила, що в той час, як ворог шукає нову тактику, українські сили також вишукують нові способи підвищення ефективності протидії.

Ракетний потенціал Росії великий

Також Наталія Гуменюк зазначила, що слід розуміти, що ракетний потенціал Росії великий, попри те, що вони його дуже потужно використали.

Крім того, росіяни не зупинили виробництво ракет, вони продовжують поповнювати запаси. Відтак, як констатувала Гуменюк, окупанти будуть використовувати ці ракети.

Зокрема, росіяни завдаватимуть ударів ракетами Х-22, які важко збивати. Представниця ОК "Південь" пояснила, що в України немає у такій кількості систем ППО, щоб протидіяти ракетам Х-22. Ймовірно, мовиться про ЗРК Patriot, який здатен ефективно збивати цю ракету.

Гуменюк заявила, що росіяни продовжать використовувати "Калібри". Особливість ударів цих ракет полягає в тому, що окупанти можуть здійснювати пуски з підводних човнів, що ускладнює їх виявлення.

Як сказала Гуменюк, хоча сили ППО збивають "Калібри", але "час реагування може грати проти нас".

Ворог може використовувати тактику мішаних атак

За її словами, росіяни можуть використовувати тактику мішаних атак, яка їм подобається.

Зокрема, росіяни з кількох напрямків одночасно спрямовують дрони, по яких зосереджується ППО, після чого відбуваються пуски ракет. Таким чином окупанти сподіваються, що ракети можуть прослизнути повз ППО й досягти мети, "але поки що працюємо на сто".

Гуменюк зазначила, що мішані атаки росіян пов'язані з тим, що вони підбирають тактику, як обійти покращене ППО України, як зекономити свої ресурси й завдати максимальної шкоди.

Вона зазначила, що дрони дешевші за ракети і їх значно більше. Серед іншого, Гуменюк зазначила, що ворог намагається виснажити ППО України. Крім того, за її словами, цивільні також є ціллю росіян, зокрема, коли повітряну ціль збивають, а уламки завдають шкоди людям.