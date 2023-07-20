Під ударом російських ракет були Одеса та Миколаїв. Загалом противник випустив 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе.

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Сили ППО знищили 18 повітряних цілей

У Повітряних силах розповіли, що росіяни здійснили пуски:

  • 7 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);
  • 4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);
  • 3 крилаті ракети морського базування "Калібр" імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);
  • 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);
  • 19 "Шахедів" з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

Унаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 18 повітряних цілей:

  • 2 крилаті ракети морського базування "Калібр";
  • 3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К";
  • 13 ударних дронів "Shahed-136/131".

У Повітряних силах розповіли, що під ударом російських ракет були порти, причали, житлові будинки і торгові мережі.

Росія атакувала Південь: що відомо

  • Представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що під час нічної атаки росіяни застосували ракети різного базування. Зокрема, долучався підводний човен, пуск ракет з якого складніше виявляти.
  • У Миколаєві російські військові поцілили по центру міста, внаслідок чого виникла пожежа у житловому будинку. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що всього постраждало 18 осіб, з них 9 госпіталізовано, у тому числі 5 дітей. Двох людей врятовано з-під завалів.
  • Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що до лікарень госпіталізовано 9 осіб. Багатьом надали допомогу на місці. Двох жителів – чоловіка та жінку – врятували з-під завалів.
  • Через удар окупантів у Миколаєві щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків зазнали пошкоджень.
  • Внаслідок російської атаки в середмісті Одеси є руйнування, здійнялася пожежа на площі 300 метрів квадратних. Відомо про двох шпиталізованих постраждалих. Є також приліт в області.
  • Наталія Гуменюк розповіла, що в середмісті Одеси окупанти зруйнували адміністративну будівлю. Також відомо про чотирьох постраждалих.