Під ударом російських ракет були Одеса та Миколаїв. Загалом противник випустив 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе.
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Сили ППО знищили 18 повітряних цілей
У Повітряних силах розповіли, що росіяни здійснили пуски:
- 7 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);
- 4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);
- 3 крилаті ракети морського базування "Калібр" імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);
- 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);
- 19 "Шахедів" з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).
Унаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 18 повітряних цілей:
- 2 крилаті ракети морського базування "Калібр";
- 3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К";
- 13 ударних дронів "Shahed-136/131".
У Повітряних силах розповіли, що під ударом російських ракет були порти, причали, житлові будинки і торгові мережі.
Росія атакувала Південь: що відомо
- Представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що під час нічної атаки росіяни застосували ракети різного базування. Зокрема, долучався підводний човен, пуск ракет з якого складніше виявляти.
- У Миколаєві російські військові поцілили по центру міста, внаслідок чого виникла пожежа у житловому будинку. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що всього постраждало 18 осіб, з них 9 госпіталізовано, у тому числі 5 дітей. Двох людей врятовано з-під завалів.
- Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що до лікарень госпіталізовано 9 осіб. Багатьом надали допомогу на місці. Двох жителів – чоловіка та жінку – врятували з-під завалів.
- Через удар окупантів у Миколаєві щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків зазнали пошкоджень.
- Внаслідок російської атаки в середмісті Одеси є руйнування, здійнялася пожежа на площі 300 метрів квадратних. Відомо про двох шпиталізованих постраждалих. Є також приліт в області.
- Наталія Гуменюк розповіла, що в середмісті Одеси окупанти зруйнували адміністративну будівлю. Також відомо про чотирьох постраждалих.