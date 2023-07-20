Під ударом російських ракет були Одеса та Миколаїв. Загалом противник випустив 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе.

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Сили ППО знищили 18 повітряних цілей

У Повітряних силах розповіли, що росіяни здійснили пуски:

7 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);

4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);

3 крилаті ракети морського базування "Калібр" імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);

5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);

19 "Шахедів" з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

Унаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 18 повітряних цілей:

2 крилаті ракети морського базування "Калібр";

3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К";

13 ударних дронів "Shahed-136/131".

У Повітряних силах розповіли, що під ударом російських ракет були порти, причали, житлові будинки і торгові мережі.

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