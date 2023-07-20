Под ударом российских ракет были Одесса и Николаев. В общем противник выпустил 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе.

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Силы ПВО уничтожили 18 воздушных целей

В Воздушных Силах рассказали, что россияне осуществили пуски:

7 крылатых "Оникс" с берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись из восьми самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);

19 "Шахедов" с двух направлений – южного (Чауда, Крым) и северо-восточного (Курск).

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 18 воздушных целей:

2 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";

3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К";

13 ударных дронов "Shahed-136/131".

В Воздушных Силах рассказали, что под ударом российских ракет были порты, причалы, жилые дома и торговые сети.