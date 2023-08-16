Фактично третина всього російського бюджету наразі йде на фінансування війни. Як це впливає на країну-терористку в інтерв'ю для 24 Каналу розповів Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Детальніше Росія почала виробництво власної версії "Шахедів": чим вони небезпечніші за іранські

В Росії пройшов черговий безглуздий форум обміну похвалою, який вони назвали "Армія 2023". Так званий міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу похизувався навіть "передовими" ракетами, питання тільки, чи це не напівмуляж, як славнозвісні "аналагавнєтні Кинджали".

Скільки на війну витрачає Росія

Росія сьогодні демонстративно, вже навіть не приховуючи, витрачає 32% свого річного бюджету на війну, це близько 10 трильйонів рублів, повідомив Подоляк.

Кремль вкладає гроші в певні виробництва. Зокрема там змогли отримати найбільш технологічні виробничі лінії від Ірану щодо розробки дронів різних модифікацій, також виготовляють певні ракети. Уже відомо, що складові цих ракет постачають навіть країни-партнери України.

Це не державні уряди постачають, це постачають приватні компанії, але все, про що я зараз говорю і Шойгу розказує про якісь новітні ракети – це є наслідком того, що, безумовно, санкції введені, вони завдають суттєвої шкоди російській економіці. Але, поки не буде визначено інший юридичний статус Росії – країни-терористки для того, щоб приватні компанії не обходили в рамках паралельного імпорту і не дозволяли Росії отримувати певні комплектуючі, нічого не буде,

– наголосив Подоляк.

У такому разі Росія буде продовжувати виготовляти ракети для того, щоб вбивати українців.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитися відео

Які об'єми виробництва дронів і ракет в Росії

Радник глави ОП розповів, що зараз виробництво "Шехедів" у Росії можливе у великих об'ємах.

Вони вже випустили по території України понад 1500 тисячі дронів різних модифікацій. Думаю, це велике виробництво, для якого Росія має постачання з Ірану, що б вони не розповідали про це,

– додав він.

Ракет, особливо сучасних, росіяни можуть вироблять менше. Мовиться вже не про ті цифри, які були до війни. Виготовляють "Іскандери", мають ще велику кількість С-300, які з певної модифікації можна переробити у клас "земля-земля".

С-300 дієвіші, але їх значно менше виготовляють. Як і крилаті ракети, зокрема Х-101, Х-55, Х-505.

Подоляк вкотре наголосив – всі мають бути свідомі того, що Росія продовжить виробляти зброю, якщо не отримає статус країни-терористки, який повністю обмежує можливості торгувати з країнами, які займають навіть нейтральну позицію.

Хто допомагає Росії обходити санкції