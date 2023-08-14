Російська версія іранських дронів може бути навіть небезпечнішою. Усе через бажання окупантів облегшити конструкцію. Детальніше про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал.

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Що відомо про російський аналог "Шахедів"

Британська розслідувальна група Conflict Armament Research повідомила, що завод з виробництва "Шахедів", який будувала Росія, найімовірніше запрацював. Це зроблено не без допомоги іранських спеціалістів.

В Росії не просто почали виготовляти свою версію іранських "Шахедів", але й використовувати їх на війні проти України.

Зовнішньо безпілотники нагадують той же "Шахед", але комплектувальні були російськими. До того ж конструкція корпуса та внутрішні модулі також відрізняються від дронів іранського виробництва,

– наголосив Олег Жданов.

Інші деталі як іранських, так і російських безпілотників були зроблені за межами цих країн. Якщо бути точнішим, то деталі виробляли 22 компаній із 7 країн. Найбільше комплектувальних в російському БпЛА з Китаю, Швейцарії та Сполучених Штатів. Інші чотири країни група не назвала.

"На жаль, випереджуючи терміни Росія на своїй території почала власний випуск "Шахедів", трохи змінивши конструкцію", – зазначив військовий експерт.

До прикладу, наповнення фюзеляжу внутрішніх порожнин є сотовою для збільшення міцності та облегшення конструкції. Зменшуючи вагу безпілотника, окупанти можуть мати на меті збільшити його дальність.

Олег Жданов про випуск "Шахедів" у Росії: дивитись відео

Які дрони Росія використовує проти України