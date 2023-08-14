Російська версія іранських дронів може бути навіть небезпечнішою. Усе через бажання окупантів облегшити конструкцію. Детальніше про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал.
Дивіться також Пентагон покаже технологію знищення цілих роїв дронів у 2024 році
Що відомо про російський аналог "Шахедів"
Британська розслідувальна група Conflict Armament Research повідомила, що завод з виробництва "Шахедів", який будувала Росія, найімовірніше запрацював. Це зроблено не без допомоги іранських спеціалістів.
В Росії не просто почали виготовляти свою версію іранських "Шахедів", але й використовувати їх на війні проти України.
Зовнішньо безпілотники нагадують той же "Шахед", але комплектувальні були російськими. До того ж конструкція корпуса та внутрішні модулі також відрізняються від дронів іранського виробництва,
– наголосив Олег Жданов.
Інші деталі як іранських, так і російських безпілотників були зроблені за межами цих країн. Якщо бути точнішим, то деталі виробляли 22 компаній із 7 країн. Найбільше комплектувальних в російському БпЛА з Китаю, Швейцарії та Сполучених Штатів. Інші чотири країни група не назвала.
"На жаль, випереджуючи терміни Росія на своїй території почала власний випуск "Шахедів", трохи змінивши конструкцію", – зазначив військовий експерт.
До прикладу, наповнення фюзеляжу внутрішніх порожнин є сотовою для збільшення міцності та облегшення конструкції. Зменшуючи вагу безпілотника, окупанти можуть мати на меті збільшити його дальність.
Олег Жданов про випуск "Шахедів" у Росії: дивитись відео
Які дрони Росія використовує проти України
- "Шахеди", та тепер уже їхні російські аналоги, не єдині безпілотники, якими Росія обстрілює мирні міста України. Серед інших дронів на озброєні в окупантів є Mohajer-6. Він, до слова, постійно курсує в районі острова Зміїний і навіть до кордонів Одеської області, Бессарабії.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що у російських військових є й інші свої БпЛА. Це, до прикладу, "Форпост", "Орлан-10" та "Ланцети". До речі, у Росії нещодавно повідомляли, що наростили виробництво "Ланцетів".
- Коментуючи виробництво російської версії іранських "Шахедів", Ігнат наголосив, що важливіше те, аби Росія не отримувала комплектувальних частин з інших країн. Адже лише завдяки їм стає можливою розробка нових БпЛА.