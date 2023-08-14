Российская версия иранских дронов может быть даже более опасным. Все из-за желания оккупантов облегчить конструкцию. Детальнее об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал.
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Что известно о российском аналоге "Шахедов"
Британская расследовательная группа Conflict Armament Research сообщила, что завод по производству "Шахедов", который строила Россия, вероятнее всего заработал. Это сделано не без помощи иранских специалистов.
В России не просто начали производить свою версию иранских "Шахедов", но и использовать их на войне против Украины.
Наружно беспилотники напоминают тот же "Шахед", но комплектующие были российскими. К тому же конструкция корпуса и внутренние модули также отличаются от дронов иранского производства.
– подчеркнул Олег Жданов.
Остальные детали как иранских, так и российских беспилотников были сделаны за пределами этих стран. Если быть точнее, то детали производили 22 компаний из 7 стран. Больше всего комплектующих в российском БПЛА из Китая, Швейцарии и Соединенных Штатов. Остальные четыре страны группа не назвала.
"К несчастью, опережая сроки Россия на своей территории начала свой выпуск "Шахедов", немного изменив конструкцию", – отметил военный эксперт.
К примеру, наполнение фюзеляжа внутренних полостей является сотовым для увеличения прочности и облегчения конструкции. Уменьшая вес беспилотника, оккупанты могут преследовать цель увеличить его дальность.
Олег Жданов о выпуске "Шахедов" в России: смотреть видео
Какие дроны Россия использует против Украины
- "Шахеды", но теперь уже их российские аналоги, не единственные беспилотники, которыми Россия обстреливает мирные города Украины. Среди других дронов на вооружении у оккупантов есть Mohajer-6. Он, кстати, постоянно курсирует в районе острова Змеиный и даже к границам Одесской области, Бессарабии.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что у российских военных есть и другие свои БПЛА. Это, например, "Форпост", "Орлан-10" и "Ланцеты". Кстати, в России недавно сообщали, что нарастили производство "Ланцетов".
- Комментируя производство российской версии иранских "Шахедов", Игнат подчеркнул, что важнее, чтобы Россия не получала комплектующие из других стран. Ведь только благодаря им становится возможна разработка новых БПЛА.