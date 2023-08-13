Про це свідчать дані організації, яка займається дослідженням компонентів зброї. Вона розташована у Великій Британії, а її експерти зауважили, що у Росії намагаються створити власну версію "Шахедів".

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"Герані" – "Шахеди", але під іншими лейбами

Власне, росіяни намагалися запевнити, що "Герані" – їхня версія іранських "Шахедів". Але Conflict Armament Research (CAR) виявила, що це таки іранські Shahed-131 і Shahed-136. Просто на них нанесли лейбу, щоб у Кремлі заявляли про те, що вони випущені на території країни-агресорки.

Минулого ж місяця дослідники CAR отримали уламки двох російських "Герань-2". Ними ворог також атакував Україну. І детальний аналіз цих дронів свідчить, що у Росії "почали виробляти та використовувати вітчизняну версію "Шахедів".

Росія робить акцент на безпілотному озброєнні

Отже, дослідники заявили, що "основні відмінності в конструкції планера і внутрішніх блоках, в тому числі для навігації" демонструють, що обидва БпЛА виготовили в Росії, а не в Ірані. За словами експертів, розробка стала поворотним моментом у здатності Москви розширювати своє інтенсивне використання безпілотної зброї.

Майже через рік після першого використання БпЛА іранського виробництва в Україні, свідчення того, що Росія почала виробляти власні вітчизняні версії, знаменує собою значну еволюцію в можливостях країни в галузі БпЛА, що дозволить їй продовжувати покладатися на одноразові БпЛА,

– наголошують дослідники.

Тож Росія для подальших атак по Україні тепер покладається не лише на Іран. Вона також може використовувати власні потужності з виготовлення дронів-камікадзе.

Варте уваги! У Росії "переробили принципи роботи БпЛА серії "Шахед", спростивши його функціонування завдяки комбінуванню нових рішень". Це свідчить про те, що ворог матиме можливість досить швидко виробляти нові дрони-камікадзе.

Наостанок зазначимо, що Іран продовжує категорично заперечувати, що надає Росії "Шахеди". Тим часом у CAR зазначили, що для виготовлення дронів-камікадзе Тегеран використовує вкрадені західні технології.