Фактически треть всего российского бюджета идет на финансирование войны. Как это влияет на страну-террориста в интервью для 24 Канала рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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В России прошел очередной бессмысленный форум похвалы, который они назвали "Армия 2023". Так называемый министр обороны России Сергей Шойгу похвастался даже "передовыми" ракетами, вопрос только, не полумуляж ли это, как знаменитые "аналагавнетные Кинжалы".

Сколько на войну тратит Россия

Россия сегодня демонстративно, даже не скрывая, тратит 32% своего годового бюджета на войну, это около 10 триллионов рублей, сообщил Подоляк.

Кремль вкладывает деньги в определенные производства. В частности, там смогли получить наиболее технологичные производственные линии от Ирана по разработке дронов различных модификаций, также производят определенные ракеты. Уже известно, что составляющие этих ракет поставляют даже страны-партнеры Украины.

Это не государственные правительства поставляют, это поставляют частные компании, но все, о чем я сейчас говорю, и Шойгу рассказывает о каких-то новейших ракетах – это следствие того, что, безусловно, санкции введены, они наносят существенный вред российской экономике. Но, пока не будет определен другой юридический статус России – страны-террориста для того, чтобы частные компании не обходили в рамках параллельного импорта и не разрешали России получать определенные комплектующие, ничего не будет,

– подчеркнул Подоляк.

В таком случае Россия будет продолжать производить ракеты для того, чтобы убивать украинцев.

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Какие объемы производства дронов и ракет в России

Советник главы ОП рассказал, что сейчас производство "Шехедов" в России возможно в больших объемах.

Они уже выпустили по территории Украины более 1500 тысяч дронов разных модификаций. Думаю, это большое производство, для которого у России есть поставки из Ирана, что бы они не рассказывали об этом,

– добавил он.

Ракет, особенно современных, россияне могут производить меньше. Речь уже не о тех цифрах, которые были до войны. Изготовляют "Искандеры", имеют еще большое количество С-300, которые с определенной модификации можно переделать в класс "земля-земля".

С-300 более действенны, но их значительно меньше изготовляют. Как и крылатые ракеты, в том числе Х-101, Х-55, Х-505.

Подоляк в очередной раз подчеркнул – все должны осознавать, что Россия продолжит производить оружие, если не получит статус страны-террориста, полностью ограничивающий возможности торговать со странами, занимающими даже нейтральную позицию.

Кто помогает России обходить санкции