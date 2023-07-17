Такое мнение 24 Каналу выразил казахстанский политик, предприниматель, лидер движения "Демократический выбор Казахстана" Мухтар Аблязов. Он подчеркнул, что Казахстан помогает России обходить санкции.

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Объемы этой торговли просто огромны. Этим нужно заниматься.

Географическая составляющая здесь очень важна. Казахстан граничит с Китаем и странами Центральной Азии. Мы каждый день получаем видео, как караваны грузов со стороны Китая едут через Казахстан в Россию. Гигантские объемы,

– заметил Аблязов.

Как Казахстан может помогать России

Как подчеркнул Аблязов, именно Казахстан является ключевым государством, через которое идет транзит грузов. Там через разные сомнительные фирмы закупают чипы и разные другие товары двойного назначения и перевозят в Россию. Но в документах отмечают, что покупают эти вещи на Западе и потом тоже "экспортируют" на Запад.

Местные СМИ сообщают, что существует список "зеленых компаний", которых согласован с политической верхушкой. Именно эти фирмы получают и перевозят товары двойного и военного назначения в Россию.

Грузовики с этими товарами спокойно едут через границу. Уже есть даже на видео показы людей, участвующих в этом. Там гигантские очереди на 10 – 15 километров. Необходимо перекрыть этот путь. Казахстан и Кыргызстан – две ключевые страны в этом. Но преимущественно через Казахстан идет транзит,

– отметил Аблязов.

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По его мнению, нужно "бить" именно по президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву, ведь именно он помог организовать такой "серый импорт". И Украине, и всему Западу следовало бы жестко реагировать на такие вещи.

Обратите внимание! По словам общественного и политического деятеля из Казахстана Армана Шураева, Казахстан занимает нейтральную позицию по войне России против Украины. Но он утверждает, что там пытаются соблюдать санкционный режим.

Санкции против России: коротко