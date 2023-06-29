Из-за недобросовестности многих бизнесов санкции против россиян не оказывают того эффекта, на который рассчитывали США и партнеры. Оккупантам удается получать весь необходимый западный товар, а также сбывать свое сырье.

Читайте также Какая "досадная" ирония: завод французского Bonduelle в России попал под обстрел

Какие энерготрейдеры помогают россиянам

В первые четыре месяца 2023 года компании Vitol и Gunvor были в первой десятке крупнейших покупателей российских нефтепродуктов. Несмотря на обещания сократить бизнес с Москвой, гиганты активно помогают врагу реализовывать товар.

Согласно данным, Gunvor приобрел нефтепродукты россиян на сумму в 540 миллионов долларов. Vitol заплатил России немного меньше – 400 миллионов долларов.

В компаниях признали, что покупали нефтепродукты у России, но уверяют, что данные не соответствуют действительности. В первые 4 месяца 2023 года россияне заработали на нефтепродуктах 16 миллиардов долларов.

Другие трейдеры, покупающие российские нефтепродукты, это либо компании самих россиян, либо новые компании, создавшиеся в ОАЭ, Гонконге и Сингапуре.