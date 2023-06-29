Через недобросовісність багатьох бізнесів санкції проти росіян не мають того ефекту, на який розраховували США та партнери. Окупантам вдається отримувати увесь необхідний західний товар, а також збувати свою сировину.

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Які енерготрейдери допомагають росіянам

У перші 4 місяці 2023 року компанії Vitol та Gunvor були у першій десятці найбільших покупців російських нафтопродуктів. Попри обіцянки скоротити бізнес із Москвою, гіганти активно допомагають ворогу реалізовувати товар.

Згідно з даними, Gunvor придбав нафтопродуктів росіян на суму у 540 мільйонів доларів. Vitol заплатив Росії трішки менше – 400 мільйонів доларів.

У компаніях визнали, що купували нафтопродукти у Росії, але запевняють, що дані не відповідають дійсності. Загалом у перші 4 місяці 2023 року росіяни заробили на нафтопродуктах 16 мільярдів доларів.

Інші трейдери, які купують російські нафтопродукти, це або компанії самих росіян, або нові компанії, які створили в ОАЕ, Гонконгу та Сингапурі.