После 24 февраля 2022 года французская компания Bonduelle отказалась уходить с российского рынка, за что попала под бойкот украинских супермаркетов. Ответ судьбы не заставил себя ждать – он показал, что война не обходит никого.

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Обстрел завода Bonduelle

В Бондюэль сообщили, что их предприятие попало под обстрел. Это произошло в начале июня.

Под огонь попала промышленная площадка в Шебекино Белгородской области. Ни один работник компании не пострадал.

В результате бомбежек в начале июня в Белгородской области на российско-украинской границе пострадала наша промышленная площадка в Шебекино. Жертв среди сотрудников нет, ущерб был ограничен,

– заявили в компании.

Также сообщается, что с весны производство на мощностях, расположенном в 7 километрах от украинской границы, остановили из соображений безопасности.