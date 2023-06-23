Как ЕС будет следить за соблюдением санкций и кто попал в "черное список" от Евросоюза – передает корреспондент 24 Канала из Брюсселя.

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Противодействие обходу санкций и ограничение экспорта

Как и предполагалось, новый пакет ограничений направлен на недопущение обхода уже имеющихся санкций. Для этого вводится новый инструмент противодействия обходу санкций. Это позволит Евросоюзу ограничить продажу и экспорт санкционных товаров и услуг в третьи страны.

В случае системного нарушения этих санкций ЕС примет крайние меры, чтобы лишить Россию ресурсов, позволяющих ей продолжать ее агрессивную войну против Украины.

В таком случае Европейский Совет единогласно примет решение об ограничении продаж, поставок, передачи или экспорта товаров и технологий, которые уже запрещено поставлять в РФ третьим странам. Евросоюз надеется наладить конструктивный диалог с третьими странами.

У нас есть наш посол Дэвид О'Салливан, который едет туда, и в идеале мы хотели бы попытаться решать все вопросы обхода дипломатическими средствами и через разъяснительную работу,

– объяснил чиновник ЕС на условиях анонимности.

Новый элемент для противодействия обходу санкций

В инструментарии по противодействию обходу санкций появился новый элемент – перечни для обхода, критерий для включения в перечень. ЕС усовершенствовал инструментарий, чтобы преследовать операторов из третьих стран при обходе санкций.

Новый инструмент ориентирован на продукты и третьи страны. Если все ограничения не срабатывают, вводится другое ограничение, посредством которого третья страна не сможет экспортировать конкретный продукт из ЕС.

Мы делаем это в первый раз. Я думаю, что это важный шаг. Опять же, это не обязательно против страны в целом, это только против продукта, если мы видим системное обхождение, и если мы видим, что все другие инструменты не сработали,

– объяснил чиновник ЕС на условиях анонимности.

Евросоюз усилит проверку импортных товаров, производимых из стали в третьих странах. Теперь третьим странам нужно доказывать, что сырье не происходит из России.

"Сегодняшний пакет усиливает наше давление на Россию и военную машину Путина. Преодолев обход санкций, мы максимизируем давление на Россию, лишая ее ресурсов, которые ей так отчаянно нужны, чтобы позволить ей продолжать незаконную войну против Украины", – заявил Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Европейский Совет внес 87 субъектов в список поддерживающих ВПК России. Евросоюз введет против них более строгие экспортные ограничения. В частности, в список входят четыре иранские компании, производящие дроны и поставляющие в Россию.

Также ЕС выделил другие компании третьих стран, участвующих в обходе торговых ограничений, а также некоторые российские организации, занимающиеся разработкой, производством и снабжением электронных компонентов для российской армии.

11 пакет санкций расширил список товаров, запрещенных экспортировать в Россию

Кроме того, 11 пакет санкций предусматривает расширение списка ограниченных товаров, которые могут помочь России вести войну. Теперь запрету подлежит экспорт электронных компонентов, полупроводниковых материалов, оборудования для производства и тестирования электронных интегральных схем и печатных плат, прекурсоры энергетических материалов и химического оружия, оптические компоненты, навигационные приборы, металлы, используемые в оборонном секторе и морское оборудование.

Также в список вошли компании из Китая, Узбекистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии и Армении.

Высокопоставленное должностное лицо ЕС отметило, что Евросоюз обнародует перечень товаров, подпадающих под санкции, чтобы поставки этих товаров были запрещены и государствами-партнерами.

Он также рассказал 24 Каналу, что санкции эффективны, поскольку импорт Россией высокотехнологичных товаров из ЕС и других стран коалиции почти полностью сократился.

Совершенно очевидно, что промышленное производство в России страдает. Мы знаем, что промышленное производство, особенно в отраслях, в значительной степени зависящих от импорта, испытывает влияние, в частности, в отраслях, технологически интенсивных. Поэтому производство транспортных средств упало на 50% в целом за весь 2022 год,

– объяснил европейский чиновник.

Кроме того, снизилось производство транспортного оборудования, электроники и оптических устройств, аппаратного обеспечения. Единственный рост наблюдался в низкотехнологичных отраслях России, таких как производство стали, производство алюминия, текстиль и одежда.

"Произошел обвал экспорта передовых технологий из ЕС и "Большой семерки" в Россию, и очень тяжело заменить эти источники другими глобальными поставщиками", – пояснил чиновник.

Запрет торговли военных товаров и предметов роскоши

Евросоюз добавил новые запреты на экспорт военных и промышленных товаров, а также определенные предметы роскоши.

В частности, ЕС ограничивает экспорт 15 технологических единиц, найденных на поле боя в Украине или оборудования, необходимого для производства таких изделий.

По словам высокопоставленного чиновника, введение ограничений на технологические элементы означает, что ЕС следит за тем, чтобы все элементы, найденные на поле боя, подлежали экономическим санкциям со стороны ЕС.

Эти передовые технологии, на которые мы накладываем новые экспортные ограничения, относятся, например, к сигнальным реле и частотным фильтрам. Они используются в телекоммуникационных частях глобальных навигационных систем, камерах и радарах, используемых в беспилотниках,

– подробно объяснил чиновник ЕС.

Компаниям запрещают продавать или передавать права интеллектуальной собственности и коммерческие тайны, которые могут помочь в изготовлении санкционных товаров за пределами Евросоюза. Раньше это была лазейка для обхода санкций.

Также, согласно 11 пакету санкций, россияне не смогут импортировать из ЕС автомобили класса "люкс", автомобили с объемом двигателя более 1900 см³, а также все электромобили и гибриды.

Теперь в Россию запрещается поставлять некоторые типы компонентов для авто. В частности, дополнительные запреты на экспорт касаются оборудования и техники производства шин, пластмасс для машин.

В прошлом году мы все еще экспортировали из ЕС этих автомобилей на сумму около 550 миллионов евро, которые теперь подпадают под запрет экспорта,

– объяснил чиновник ЕС на условиях анонимности.

Запрет транзита и доступа к портам

Евросоюз запрещает транзит большинства товаров и технологий через территорию России, которые могут усилить военный и оборонный сектор РФ, использоваться в авиационной или космической промышленности. Эта мера также снизит риск обхода санкций.

Кроме того, в новом пакете санкций ЕС запрещает перевозку товаров в ЕС грузовиками с российскими прицепами и полуприцепами.

Высокопоставленное должностное лицо ЕС на условиях анонимности рассказал 24 Каналу, что прицепы стали классическим случаем обхода санкций после введения ограничений российских грузовиков.

Также Евросоюз блокирует доступ к портам ЕС для судов, осуществляющих перевозку с судна на судно, подозреваемых в нарушении запрета на импорт российской нефти или ограничении цен на коалицию G7.

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, все больше и больше судов пытаются скрыть происхождение нефти. Это происходит либо из-за перегрузки с судна на судно, либо из-за манипуляций с системой отслеживания.

Если есть подозрение, что судно нарушает санкции или выключает свою навигационную систему отслеживания при транспортировке российской нефти, то власти могут отказать в доступе к портам ЕС.

Также доступ к портам будет заблокирован, если судно не уведомляет компетентный орган по крайней мере за 48 часов о переходе с судна на судно, происходящее в пределах исключительной экономической зоны государства-члена или в пределах 12 морских миль от базовой линии этого побережья государства-члена.

Энергетика

В 11 пакете санкций окончательно прекращен импорт российской нефти в Польшу и Германию через северный участок нефтепровода "Дружба".

Однако нефть, которая исходит из Казахстана или другой третьей страны, сможет продолжать транзит через Россию и импортироваться в ЕС через нефтепровод "Дружба".

Также ЕС продлил исключение в отношении лимита цен на сахалинскую нефть для Японии до 31 марта 2024 года.

Запрет пропагандистских СМИ

В 11 пакете санкций ЕС приостановил действия лицензий на вещание еще пяти медиаресурсов: RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook и Katehon.

Это связано с тем, что эти медиа находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства России и использовались для постоянных пропагандистских акций, направленных на политические партии, особенно во время выборов, гражданское общество в ЕС и соседних странах, искателей убежища, российские этнические меньшинства, гендерные меньшинства и функционирование демократических институтов в ЕС

Согласно Хартии основных прав, эти меры не будут препятствовать этим СМИ и их сотрудникам осуществлять в ЕС деятельность, кроме вещания, например, исследования и интервью.

Санкции против военных, пропагандистов и ІТ-сферы России

В 11 пакете санкций Евросоюз ввел новые критерии включения в список ограничений. В частности, это касается операторов третьих стран, систематически нарушающих санкции и реэкспортирующих европейские товары в Россию.

Также новым критерием стало сотрудничество российского IТ-сектора с ФСБ или министерством промышленности и торговли. Под ограничения уже попали девять компаний.

В целом ЕС ввел санкции против 104 субъектов – 71 физического лица и 33 юридического лица. По словам высокопоставленного чиновника ЕС, 40 человек – это высшие военные чины, которые тесно связаны с группой "Вагнера".

Это очень известная группа, которая уже подпадает под наши санкции, а также ряд организаций, которые поставляют российским вооруженным силам разного рода оборудование, разрабатывают или производят такое оборудование, ракеты, беспилотники, военные туристические рюкзаки, высокотехнологичные компоненты,

– объяснил чиновник ЕС на условиях анонимности.

Также в новый пакет санкций вошли военные, которых нидерландский суд признал виновными в сбивании самолета MH17. Эти ограничения были сделаны в тесной координации Евросоюза и Австралии, которая сегодня приняла свой пакет мероприятий.

Кроме военных, под санкции попали лица, занимающиеся деятельностью на временно оккупированных территориях, подрывающих территориальную целостность Украины.

В частности, это касается судей, которые принимали политически мотивированные решения против граждан Украины, лиц, ответственных за разграбление культурного наследия.

Ограничения введены и против 23 человек, способствовавших незаконной депортации украинских детей и принудительному усыновлению российскими семьями.

Традиционно санкции коснулись и пропагандистов. По словам чиновника ЕС, это не обязательно те, кто работают в СМИ. Под ограничения попали лица, обладающие широкой аудиторией, чтобы распространять дезинформацию о войне. Санкции ввели не только против россиян, но и граждан третьих стран, оказывающих военную поддержку России.

У нас есть руководитель белорусской железной дороги, обслуживающий железнодорожное сообщение между Россией и Беларусью и поддерживающий развертывание российского военного персонала и техники, а также глава Государственного управления военной промышленности Беларуси, являющегося ключевым поставщиком российских вооруженных сил,

– сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

Под санкции продолжают попадать российские предприниматели. В частности, в новом пакете в "черный список" попали два сына Юрия Чайки, бывшего генерального прокурора. Они осуществляют ряд бизнес-деятельности, используя свои связи и должность отца.

Российская фирма все же обслуживает метро Венгрии

Будапешт все же уговорил Брюссель оставить обслуживание своего метро российской фирмой ОАО "Метровагонмаш". Из-за этого в санкциях есть исключения для российских товаров, в частности, защитного стекла, определенных видов оборудования и клапанов, а также связанной с ними технической помощи.

Метро частично поддерживается Россией, и мы понимаем, потому что это наследие прошлых времен. И потому единственное, что мы сделали, мы позволили продолжить техническое обслуживание, чтобы метро продолжало работать.

– объяснил чиновник ЕС на условиях анонимности.

Венгерский OTP банк остался в "черном списке"

Национальное агентство по предотвращению коррупции временно исключило пять греческих судоходных компаний из списка спонсоров войны.

В настоящее время они находятся в приостановленном статусе в конце списка до завершения двусторонних консультаций с представителями Европейской комиссии.

Однако венгерский OTP банк остается в "черном списке" Украины, поскольку Киев считает это учреждение спонсором войны.

Это 24 Каналу подтвердил чиновник ЕС. Отметим, Будапешт отказывался согласовывать 11 пакет санкций из-за блокировки OTP банка.