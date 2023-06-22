Конфисковать законно не удается
Европейские чиновники заметили, что не могут законно конфисковать замороженные российские активы. Таким образом, они ищут пути для временного использования средств.
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Ожидается, что решать этот вопрос во время встречи в Брюсселе на следующей неделе. Рабочая группа будет работать над вариантами в соответствии с законодательством Евросоюза и международным правом.
Его члены не видят никакого надежного правового пути, позволяющего конфискацию замороженных или обездвиженных активов только на основании того, что эти активы находятся под ограничительными мерами ЕС,
– говорится в отчете, полученном Bloomberg.
Россия может ввести ответные меры
Несколько крупных мировых банков обеспокоены тем, что присвоение российских активов может заставить страну-агрессорку принять ответные меры.
- Следовательно, один из руководителей одного из банков рассказал, что Россия может усложнить жизнь иностранным банкам.
- А другой заявил, что его банк не лоббирует напрямую, однако он принципиально против конфискации со стороны Евросоюза.
- Европейский же центральный банк предупредил, что использование процентных поступлений от активов может побудить официальных владельцев резервов отвлечься от евро.
Есть другие варианты
Однако у Евросоюза есть еще второй вариант. Он касается непредвиденного дохода. То есть фирмы с российскими активами могут обязать перевести суммы в ЕС. И это может снизить юридический риск, ведь Европа фактически не будет управлять этими средствами.
Чиновники заверили, что такая модель не повлияет на финансовую стабильность, сохранит бизнес-модели привлеченных фирм и будет справедлива с учетом налогообложения.