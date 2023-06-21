5 направлений сотрудничества

Владимир Зеленский выступил с обращением к участникам конференции по восстановлению Украины, передает 24 Канал. Он назвал 5 основных направлений, в которых он видит мощное сотрудничество со странами союзницами.

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Владимир Зеленский Президент Украины Мы согласовываем ключевые принципы восстановления. На этой конференции должны переходить от видения к соглашениям, а от соглашений к реальным проектам. В Лондоне присутствует украинская делегация, которая представит конкретные вещи, которые мы предлагаем сделать вместе. Я же очерчу пять направлений, на которых мы начали создавать основу для мира.

Потенциал к единству

Украине уже удалось сделать Евросоюз таким единым, каким он никогда еще не был. Это действительно ценностное единение, выраженное во многих политических, экономических, санкционных и гуманитарных решениях. Украина активировала всю ту силу солидарности, ради которой задумывался ЕС,

– добавил Зеленский.

Также он подчеркнул, что Украина уже де-юре является членом НАТО и является необходимой составляющей Североатлантического союза в сфере безопасности и свободы.

Потенциал стабильности

По меньшей мере, 600 миллионов потребителей по миру напрямую зависят от нашего аграрного производства. Это колоссальный потенциал для продовольственной безопасности. Во время этой войны, когда Россия заблокировала наши порты и разрушила свободу мореходства в Черном и Азовском морях, мир увидел, что такое зерно из Украины,

– объяснил он.

Владимир Зеленский заметил, что без украинского зерна миру угрожают ценовые кризисы и социальный крах. Также он сообщил, что Украина частично возобновила экспорт в рамках двух инициатив, что является гарантом стабильности так же как и развитие "зеленой энергетики. По его мнению, следует переходить от ископаемого топлива на более экологичные способы создания энергии, чтобы предотвратить подобный шантаж, который делает Россия сейчас.

Потенциал роста

Недавно Россия совершила крупнейшее в Европе преступление экоцида, подорвав дамбу и другие сооружения Каховской ГЭС. Это означает, что в Украине самый большой источник экономического, производственного и технологического роста в Европе за десятки лет. Это не только реконструкция, например "зеленая трансформация энергетики" логически стимулирует развитие таких отраслей, как зеленая металлургия,

– рассказал Президент Украины.

Он добавил, что у Украины есть множество ресурсов, которые будут полезны для развития "зеленой металлургии" по всему миру – например литий.

Потенциал безопасности

Президент подчеркнул, что Украине необходим опыт и помощь партнеров в усилении обороноспособности страны. "Начиная от воздушного щита и заканчивая укрытиями в каждой школе", а также производство специальных дронов и постоянных учений.

Потенциал демократии

"Без Украины не может быть Российской империи", – подчеркнул Зеленский. Он сказал, что украинская демократия будет только усиливаться вне зависимости от желаний России. Ее агрессия не смогла остановить наши внутренние реформы, в частности, против коррупции и цифровизации бюрократических процессов в стране.

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