Глава государства рассказал, что сегодня в Херсоне в результате обстрела оккупантов пострадали спасатели. Один из них погиб, сообщает 24 Канал.

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За минувшую ночь сбили свыше 30 "Шахедов"

Зеленский отметил, что прежде всего хочет поблагодарить Воздушные силы и всех защитников неба из других Сил обороны за каждую сбитую российскую ракету и за каждый сбитый "Шахед".

Только за минувшую ночь – более 30 сбитых "Шахедов". Это сотни спасенных жизней, спасенная инфраструктура. Спасибо, воины!

– подчеркнул президент.

Он добавил, что в результате сегодняшнего вражеского обстрела Херсона пострадали спасатели, которые занимались ликвидацией последствий российского теракта на Каховской ГЭС. Их обстреляла российская же артиллерия.

"Восемь работников ГСЧС были ранены, один, к сожалению, погиб… Мои соболезнования родным и близким! Украинские воины обязательно ответят террористам на всю эту подлость. Каждый такой российский удар, каждый российский теракт – это всякий раз аргумент, что нет и не будет у оккупантов никаких шансов остаться где-то на украинской земле", – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, убийцам и террористам нет и никогда не будет места в Украине.

"Сейчас наши воины на юге, на востоке очень активно уничтожают врага, физически очищая Украину. Так будет и дальше. Защита от террора – это уничтожение террористов. И это гарантирование, что у государства-зла больше никогда не будет возможности привнести зло в Украину", – заметил глава государства.

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Состоялись первые встречи в рамках конференции по восстановлению Украины

Зеленский сообщил, что в Лондоне уже начались первые встречи в рамках конференции по восстановлению Украины, которую наше государство готовило вместе с британскими друзьями. Уже состоялись дискуссии в:

Швейцарии,

Германии,

Франции,

Италии.

Есть работа разного уровня ради нашего восстановления. И мы направляем эту работу так, чтобы наше восстановление стали не только проектами строительства, а глобальным проектом защиты,

– отметил президент.

По его словам, отстроенная, трансформированная и укрепленная Украина – это носитель и гарант безопасности, это защищенность от любых форм российского террора и защита от любых повторений российской агрессии.

"Завтра на лондонской конференции представлю часть аспектов нашей философии трансформации Украины. Полный смысл будет представлен позже в этом месяце. И уже в Украине. Вместе с партнерами и все вместе здесь, дома, в Украине, мы должны гарантировать, что после нас для Украины – только безопасность, только свобода, только мир", – заметил украинский лидер.

Он поблагодарил всех, кто воюет и работает ради Украины, каждого воина, который сейчас в бою, на боевых постах и задачах.

"Запорожье, Донетчина – вы молодцы, ребята! Спасибо всем, кто тренирует наших воинов и кто нам помогает оружием! Каждую единицу оружия, каждый снаряд Украина использует максимально эффективно и всегда – для защиты жизни. Слава Украине!" – подытожил глава государства.