Никого из коллаборантов не забудут. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает 24 Канал.
К теме В Симферополе взорвался автомобиль с "помощником вице-премьера" Запорожской области
Всех предателей ждет наказание
Глава ГУР прокомментировал подрыв авто с коллаборантами, который произошел накануне во временно оккупированном Россией Крыме.
Совершенно нормально все происходит. Все оккупанты, коллаборанты, мы много раз уже говорили. Никто, скажем так, забытым не останется,
– отметил Буданов.
В результате взрыва Епифанов, его секретарь и охранник получили сильные ожоги 2 и 3 степени тяжести. По данным разных СМИ, у них от 30 до 50% ожогов тела, в частности:
- головы,
- туловища,
- рук.
Охраннику также обожгло левую ногу. Всех троих коллаборантов госпитализировали. Епифанов якобы попал в реанимацию – медикам удалось вывести его из шока.
Стоит прочесть В Крыму взорвался автомобиль на Евпаторийском шоссе: его отбросило так, что пробило бетонный забор
Взрывы в оккупированном Крыму: последние новости
- Гауляйтер оккупационной администрации временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов 11 июня заявил о подрыве железнодорожных путей в Кировском районе полуострова. Через эту часть железной дороги российские оккупанты перегоняли свою военную технику на материковую часть Украины. В результате подрыва захватчики временно остановили движение поездов.
- Кроме того, во временно захваченном Крыму было неспокойно 4 июня. В городе Джанкой раздались несколько мощных взрывов. Причиной вроде бы была атака беспилотников.
- До этого так называемые оккупационные власти полуострова также заявляли о якобы атаке дронов. В этот раз захватчикам пригрезились 9 беспилотников. По словам Аксенова, один из них детонировал в селе Докучаево Красногвардейского района. Жертв вроде бы нет, однако в ряде домов якобы выбило стекло.