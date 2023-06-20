Никого из коллаборантов не забудут. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает 24 Канал.

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Глава ГУР прокомментировал подрыв авто с коллаборантами, который произошел накануне во временно оккупированном Россией Крыме.

Совершенно нормально все происходит. Все оккупанты, коллаборанты, мы много раз уже говорили. Никто, скажем так, забытым не останется,

– отметил Буданов.

В результате взрыва Епифанов, его секретарь и охранник получили сильные ожоги 2 и 3 степени тяжести. По данным разных СМИ, у них от 30 до 50% ожогов тела, в частности:

головы,

туловища,

рук.

Охраннику также обожгло левую ногу. Всех троих коллаборантов госпитализировали. Епифанов якобы попал в реанимацию – медикам удалось вывести его из шока.

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