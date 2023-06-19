Предварительно известно, что в автомобиле взорвался газовый баллон. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.

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На Евпаторийском шоссе взорвалось авто

Как сообщают пропагандистские СМИ, на Евпаторийском шоссе взорвалась машина. Вероятно, сдетонировали газовые баллоны. Это произошло в 4 часа утра 19 июня.

Так, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сначала наехал на препятствие, после чего в машине загорелся газовый баллон.

В результате взрыва пострадали трое мужчин в возрасте от 39 до 42 лет. С ожогами 2-3 степени 50% тела они доставлены в больницу.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники полиции.

Последствия взрыва авто в Крыму / фото из соцсетей

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