Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал. Предварительно, к сожалению, пострадавших в аварии нет.
К теме "Совсем с ума сошли": Севастополем разъезжает "ракетомобиль" с угрозами атаковать Вашингтон
Что известно о забавном ДТП с ракетой в Севастополе
На обнародованных кадрах можно увидеть, что "изобретательное" авто "Волга", на крыше которого импровизирована ракета с надписью "На Вашингтон", влетела в автобус. Так сказать, ракета "долеталась".
К тому же машина украшена флагами бывшего СССР и колорадскими. Также на автомобиле написано, что "США – враг".
По предварительной информации, жертв или пострадавших нет. Однако россияне же никогда не скажут правду.
Смешная авария в Крыму / фото местные телеграм-каналы
"Ракета" попала в автобус / фото местные телеграм-каналы
Другие аварии в России
- Ранее в Новгородской области на 504 километре трассы М-11 "Нева" более 25 автомобилей попали в ДТП. Однако вскоре количество автомобилей возросло до 32, среди которых 25 легковушек и 7 грузовиков.
- Также российские оккупанты в Луганской области решили самостоятельно ликвидировать бронемашину "Тайфун-К". Водитель бронеавтомобиля не справился с управлением. Поэтому "Тайфун-К" вылетел с моста в канаву.
- В конце марта в Крыму поезд на переезде наехал на легковой автомобиль. Погибли четыре человека, среди них двое детей.
- А 3 марта недалеко от Джанкоя столкнулись российский БТР и легковушка. На месте работали спасатели. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.