Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал. Предварительно, к сожалению, пострадавших в аварии нет.

К теме "Совсем с ума сошли": Севастополем разъезжает "ракетомобиль" с угрозами атаковать Вашингтон

Что известно о забавном ДТП с ракетой в Севастополе

На обнародованных кадрах можно увидеть, что "изобретательное" авто "Волга", на крыше которого импровизирована ракета с надписью "На Вашингтон", влетела в автобус. Так сказать, ракета "долеталась".

К тому же машина украшена флагами бывшего СССР и колорадскими. Также на автомобиле написано, что "США – враг".

По предварительной информации, жертв или пострадавших нет. Однако россияне же никогда не скажут правду.



Смешная авария в Крыму / фото местные телеграм-каналы



"Ракета" попала в автобус / фото местные телеграм-каналы

Другие аварии в России