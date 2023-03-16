Но все мы прекрасно знаем, что пойдут россияне в направлении за русским кораблем. Пока же можем посмотреть, что же происходит сейчас в Севастополе.

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Угрожают идти на Вашингтон

О разлетевшемся сетью видео рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он показал центр Севастополя, заметив, что россияне сошли с ума.

На этом ролике можно увидеть, как по городу разъезжает "Волга", на крыше которой импровизирована ракета с надписью "На Вашингтон". Напомним, что россияне обожают подписывать ракеты, которыми бьют по гражданским объектам и мирному населению.

Севастополем разъезжает "ракетомобиль": смотрите видео

Это не только имперский фашизм. Это массовый съезд с ума многих миллионов жителей одной территории. Может, им в воду или еду что-то добавляют?

– заметил Андрющенко.

В лучших традициях России, автомобиль также был украшен флагами бывшего СССР, а также колорадским. Подозреваем, что за рулем сидел водитель в пилотке.

Напомним, что в самом Крыму не слишком спокойно. Оккупанты там не могут похвастаться ощущением полной безопасности. Более того, они страдают от постоянного "хлопка" и непонятных возгораний.

Как не бахает, то пылает