Об этом сообщили очевидцы в местных телеграм-каналах и российских СМИ, а также опубликовали фото и видео события. По их словам, огонь возник на территории бывшего железорудного комбината, пишет 24 Канал.
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Причины пожара неизвестны
Согласно предварительной информации, пожар возник за 2,5 километра от украденного оккупантами судостроительного завода "Залив". О причинах такой чрезвычайной ситуации, ее площади и скольких спасателей отправили бороться с огнем пока неизвестно.
С территории комбината валит густой дым: видео
Известно, что в настоящее время бывший Камыш-Бурунский железорудный комбинат не работает. Однако в сети предполагают, что его территория могла использоваться захватчиками как склад военного оборудования или техники.
Дым от пожара виден издалека / Фото из телеграм-каналов
Пожар возник на территории бывшего железорудного комбината / Фото очевидцев
Горело и в Симферополе
Отметим, что предыдущий пожар во временно оккупированном Крыму возник накануне утром 14 марта. Он произошел на большом складе и распространился на площади 1000 квадратных метров. Чтобы ликвидировать огонь, прибыли около 30 спасателей и 7 единиц техники.
По предварительной информации, пострадавших не было.
Пожар в Симферополе 14 марта / фото МЧС России
Предыдущие пожары в Крыму
- 10 декабря стало известно о пожаре во временно оккупированном Крыму. Он тогда охватил казармы, где размещали мобилизованных русских оккупантов.
- В начале января пожар произошел на мысе Фиолент на юго-западной части полуострова. Случилось это после того, как прогремела серия взрывов.
- Также в начале января на аэродроме "Бельбек" Крымского полуострова местные слышали звуки взрывов. Вражеские СМИ сразу начали писать о том, что это работают системы противовоздушной обороны.