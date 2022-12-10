В оккупированном Крыму горели казармы с сотнями "мобиков"
По предварительным данным, говорится о сотнях или даже тысячах военных РФ. Соответствующие видео начали появляться в социальных сетях, в том числе их опубликовали и в телеграмм-канале ВСУ.
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Крым, в пгт Советское, сегодня, около 6 утра. Горит казарма, где разместили несколько сотен (по некоторым данным – несколько тысяч) мобилизованных. Есть погибшие и раненые,
– пишут в сети.
На опубликованных кадрах видно, как пожар охватил большую площадь, огонь поднялся на несколько метров.
"Или что-то прилетело, или воины напились, на*уй" , – заявил очевидец на камеру.
Отмечается, что данные по потерям врага уточняются.
Казармы оккупантов в Крыму пылают: смотрите видео
Потери врага по состоянию на 10 декабря
"Мобики" прибывают в Украину, где встречаются с ВСУ. Наши защитники наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 10 декабря уже уничтожили 93 760 захватчиков, только за минувшие сутки – 370 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили:
- танков – 2 940 (+3) единиц,
- боевых бронированных машин – 5 917 (+5) единиц,
- артиллерийских систем – 1 927 (+1) единиц,
- РСЗО – 397 (+2) единиц,
- средств ПВО – 211 (+0) единиц,
- самолетов – 281 (+0) единиц,
- вертолетов – 264 (+0) единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 603 (+0),
- крылатых ракет – 592 (+0),
- кораблей/катеров – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 535 (+4) единиц,
- специальной техники – 167 (+3).
В то же время, как отметили в Генштабе ВСУ, эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных врагов в зоне ведения боевых действий очень сложно.