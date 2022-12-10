За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 370 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях. Отметим, что эти цифры могут быть выше, поскольку из-за высокой интенсивности боевых действий отследить все потери сложно.

Читайте также ВСУ "задвохсотили" еще 300 кафиров в сутки: потери России по состоянию на 9 декабря

Потери врага в технике

Кроме 90 тысяч личного состава, россияне потеряли еще тысячи единиц техники. Эта статистика растет с бешеной скоростью.

танков – 2940 (+3) единиц,

боевых бронированных машин – 5917 (+5) единиц,

артиллерийских систем – 1927 (+1) единиц,

РСЗО – 397 (+2) единиц,

средства ПВО – 211 (+0) единиц,

самолетов – 281 (+0) единиц,

вертолетов – 264 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+0),

крылатые ракеты – 592 (+0),

корабли /катера – 16 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4535 (+4) единиц,

специальная техника – 167 (+3).

Кстати, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предположил , что реальные потери россиян могут быть гораздо более существенными. Потери ранеными обычно соотносятся как 1 убитый на 3 и более раненых. Таким образом, безвозвратные потери врага – это почти 95 тысяч, а санитарные – это где-то более 150 или 200 тысяч.

Потери россиян / Инфографика Генштаба ВСУ