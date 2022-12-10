Упродовж минулої доби ЗСУ ліквідували 370 окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Зазначимо, що ці цифри можуть бути вищими, оскільки через високу інтенсивність бойових дій, відстежити всі втрати складно.

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Втрати ворога в техніці

Крім 90 тисяч особового складу, росіяни втратили ще й тисячі одиниць техніки. Ця статистика зростає з шаленою швидкістю.

танків – 2 940 (+3) одиниць,

бойових броньованих машин – 5 917 (+5) одиниць,

артилерійських систем – 1 927 (+1) одиниць,

РСЗВ – 397 (+2) одиниць,

засобів ППО – 211 (+0) одиниць,

літаків – 281 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 264 (+0) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 603 (+0),

крилатих ракет – 592 (+0),

кораблів /катерів – 16 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 535 (+4) одиниць,

спеціальної техніки – 167 (+3).

До речі, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський припустив, що реальні втрати росіян можуть бути набагато суттєвіші. Втрати пораненими зазвичай співвідносяться як 1 вбитий на 3 та більше поранених. Таким чином безповоротні втрати ворога – це майже 95 тисяч, а санітарні – це десь понад 150 або 200 тисяч.



Втрати росіян / Інфографіка Генштабу ЗСУ