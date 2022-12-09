Только за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 310 оккупантов. Впрочем, стоит отметить, что данные не окончательны, поскольку постоянно уточняются.
Еще более 300 россиян отправились на "концерт Кобзона": потери врага по состоянию на 8 декабря
Потери в технике
- танков – 2937 (+0) единиц,
- боевых бронированных машин – 5912 (+1) единиц,
- артиллерийских систем – 1926 (+1) единиц,
- РСЗО – 395 (+0) единиц,
- средства ПВО – 211 (+0) единиц,
- самолетов – 281 (+0) единиц,
- вертолетов – 264 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+0),
- крылатые ракеты – 592 (+0),
- корабли /катера – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4531 (+3) единиц,
- специальная техника – 164 (+0).
Потери оккупантов / Инфографика Генштаба ВСУ