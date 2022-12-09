Только за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 310 оккупантов. Впрочем, стоит отметить, что данные не окончательны, поскольку постоянно уточняются.

Еще более 300 россиян отправились на "концерт Кобзона": потери врага по состоянию на 8 декабря

Потери в технике

танков – 2937 (+0) единиц,

боевых бронированных машин – 5912 (+1) единиц,

артиллерийских систем – 1926 (+1) единиц,

РСЗО – 395 (+0) единиц,

средства ПВО – 211 (+0) единиц,

самолетов – 281 (+0) единиц,

вертолетов – 264 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+0),

крылатые ракеты – 592 (+0),

корабли /катера – 16 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4531 (+3) единиц,

специальная техника – 164 (+0).

Потери оккупантов / Инфографика Генштаба ВСУ