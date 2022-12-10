В окупованому Криму горіли казарми з сотнями "мобіків"
За попередніми даними, мовиться про сотні або навіть тисячі військових РФ. Відповідні відео почали з'являтися у соціальних мережах, зокрема їх опублікували й у телеграм-каналі ЗСУ.
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Крим, в смт Совєтське, сьогодні, приблизно 6 ранку. Горить казарма, де розмістили кілька сотень (за деякими даними – кілька тисяч) мобілізованих. Є загиблі та поранені,
– пишуть в мережі.
На опублікованих кадрах видно, як пожежа охопила чималу площу, вогонь піднявся на кількадесят метрів.
"Або щось прилетіло, або вояки напились, на*уй", – заявив очевидець на камеру.
Зазначається, що дані щодо втрат ворога уточнюються.
Казарми окупантів в Криму палають: дивіться відео
Втрати ворога станом на 10 грудня
"Мобіки" прибувають в Україну, де зустрічаються із ЗСУ. Наші захисники завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 10 грудня вже знищили 93 760 загарбників, лише за минулу добу – 370 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили:
- танків – 2 940 (+3) одиниць,
- бойових броньованих машин – 5 917 (+5) одиниць,
- артилерійських систем – 1 927 (+1) одиниць,
- РСЗВ – 397 (+2) одиниць,
- засобів ППО – 211 (+0) одиниць,
- літаків – 281 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 264 (+0) одиниць,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 603 (+0),
- крилатих ракет – 592 (+0),
- кораблів /катерів – 16 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 535 (+4) одиниць,
- спеціальної техніки – 167 (+3).
Водночас, як зазначили у Генштабі ЗСУ, ці цифри приблизні, адже підрахувати точну кількість ліквідованих ворогів у зоні ведення бойових дій надзвичайно складно.