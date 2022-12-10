В окупованому Криму горіли казарми з сотнями "мобіків"

За попередніми даними, мовиться про сотні або навіть тисячі військових РФ. Відповідні відео почали з'являтися у соціальних мережах, зокрема їх опублікували й у телеграм-каналі ЗСУ.

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Крим, в смт Совєтське, сьогодні, приблизно 6 ранку. Горить казарма, де розмістили кілька сотень (за деякими даними – кілька тисяч) мобілізованих. Є загиблі та поранені,

– пишуть в мережі.

На опублікованих кадрах видно, як пожежа охопила чималу площу, вогонь піднявся на кількадесят метрів.

"Або щось прилетіло, або вояки напились, на*уй", – заявив очевидець на камеру.

Зазначається, що дані щодо втрат ворога уточнюються.

Казарми окупантів в Криму палають: дивіться відео

Втрати ворога станом на 10 грудня

"Мобіки" прибувають в Україну, де зустрічаються із ЗСУ. Наші захисники завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 10 грудня вже знищили 93 760 загарбників, лише за минулу добу – 370 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили: