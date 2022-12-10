24 канал зібрав усі найважливіші події, які сталися на фронті та в тилу протягом 10 грудня. Більше – читайте далі.

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04:24 Журналісти розповіли, що у Пентагоні дали зелене світло на удари по Росії. Водночас у відомстві зауважили, що Україна повинна дотримуватися міжнародних законів війни, а також Женевських конвенцій. Це означає, що ніхто з цивільних не повинен постраждати.

01:00 Відомо, що Польща розмістить батальйон нових корейських танків K2 на кордоні з Калінінградом. Відповідні наміри спрямовані на захист від ймовірного нападу росіян, з якими поляки бодай трохи, але межують.

00:33 Тим часом Норвегія виділяє для України 100 мільйонів доларів. Ці кошти спрямують на відновлення української інфраструктури, яка постраждала внаслідок ракетних ударів з боку Росії.

00:18 Стало відомо, що заступник генсека ООН Мартін Гріффітс планує відвідати Україну. Мета його поїздки – аналіз гуманітарної ситуації в нашій державі. Відомо, що перебуватиме з візитом він з 12 по 15 грудня.

00:15 У Червонограді місцева влада готується до найскладнішої за останнє десятиліття зими. Через регулярні обстріли росіянами енергетичної інфраструктури, місто залишалося без світла по 15 годин. Особливо критичним є питання опалення, адже 70% – на електриці.