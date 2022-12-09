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До теми Трагедія на Житомирщині, ППО для України від США: хронологія 288 дня війни

03:00 Через війну в Україні наляканий Владімір Путін вирішив не святкувати Новий рік в Сочі. Цей рік очільнику Кремля доведеться зустріти в бункері на Уралі.

01:49 Politico заявило, що 9 пакетом санкцій Євросоюз планує залишити росіян без ноутбуків, жорстких дисків та камер. Обмеження запровадять проти компаній, які виготовляють товари, що можуть сприяти технологічному вдосконаленню сектора оборони та безпеки Росії.

00:04 Військовий експерт Роман Світан заявив, що Україна може отримати американські танки M1 Abrams та німецькі Leopard-2 вже до Нового року. Постачання цієї техніки займе близько 2 тижнів. До речі, у ЗСУ, ймовірно, вже є підготовлені екіпажі для цих бойових машин.