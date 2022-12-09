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03:00 В результате войны в Украине напуганный Владимир Путин решил не праздновать Новый год в Сочи. Этот год главе Кремля придется встретить в бункере на Урале.

01:49 Politico заявило, что 9 пакетом санкций Евросоюз планирует оставить россиян без ноутбуков, жестких дисков и камер. Ограничения будут введены против компаний, производящих товары, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

00:04 Военный эксперт Роман Свитан заявил, что Украина может получить американские танки M1 Abrams и немецкие Leopard-2 уже к Новому году. Снабжение этой техники займет около 2 недель. Кстати, в ВСУ, вероятно, уже есть подготовленные экипажи для этих боевых машин.