24 канал собрал все важнейшие события, которые произошли на фронте и в тылу 10 декабря. Больше – читайте дальше.

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04:24 Журналисты рассказали, что в Пентагоне дали зеленый свет на удары по России. В то же время в ведомстве отметили, что Украина должна соблюдать международные законы войны, а также Женевские конвенции. Это означает, что никто из гражданских не должен пострадать.

01:00 Польша разместит батальон новых корейских танков K2 на границе с Калининградом. Соответствующие намерения направлены на защиту от вероятного нападения россиян, с которыми поляки хотя бы немного, но граничат.

00:33 Между тем, Норвегия выделяет для Украины 100 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на восстановление украинской инфраструктуры, пострадавшей в результате ракетных ударов со стороны России.

00:18 Стало известно, что заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс планирует посетить Украину. Цель его поездки – анализ гуманитарной ситуации в нашем государстве. Известно, что он будет с визитом с 12 по 15 декабря.

00:15 В Червонограде местные власти готовятся к самой сложной за последнее десятилетие зиме. Из-за регулярных обстрелов россиянами энергетической инфраструктуры, город оставался без света по 15 часов. Особенно критичен вопрос отопления, ведь 70% – на электричестве.