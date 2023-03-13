Инцидент произошел ориентировочно в 3:20 13 марта. Поэтому жителям Подмосковья тревожно с самого понедельника, некоторые проснулись и снимали пожар на видео.

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Что снова случилось в Подмосковье

В Московской области пожарные ликвидируют пожар площадью 4 320 квадратных метров. Горит склад в Одинцово,

– посетовали российские спасатели.

Они также поспешили написать, что у здания рухнула кровля на площади 2 000 квадратов.

Мол, спасатели к тушению привлекли 83 человека и 23 единицы техники. Более того, они даже написали, что якобы провели измерение воздуха и вредных веществ не обнаружили. Однако, как показывает опыт, верить врагам нет смысла.

Пожар в российском Подмосковье: смотрите видео

Более того, по данным российских пропагандистов, информация о погибших или раненых не поступала.

Местная гражданка сняла пожар на видео из окна своего дома. Она также посетовала, что огонь сопровождают периодические взрывы.

"Это все сопровождается такими "бахами", взрывами. С**ка, а**реть, что же это такое", – заявила россиянка.



Россиянка жаловалась из-за пожара на складе, за которым наблюдала из окна / Скриншот с видео

Уже на 4:43 13 марта российские спасатели заверили, что якобы они локализовали пожар, по состоянию на 6:25 – ликвидировали возгорание.

Обратите внимание! Пока не известно, какой именно склад врагов горел. Пропагандисты традиционно заявили, что якобы по адресу возгорания на улице Зеленой в 10-м доме размещены только логистическая компания "Байкал Сервис", автосервис и пункт проката мягкой мебели. Добавим, что склады там сдают в аренду, так что предварительно неизвестно, что еще там могли хранить россияне. Ведь оккупанты умалчивают, какой именно склад на самом деле сгорел.

В Подмосковье за прошедшие сутки тоже было тревожно

В подмосковном поселке Колюбакино на заводе по производству пластика 12 марта вспыхнул пожар.

По данным пропагандистских СМИ, говорится о площади возгорания в 5 тысяч квадратных метров. В здании обрушилась крыша на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

Пожар в Подмосковье: смотрите видео

Впоследствии пожарные ликвидировали горение в цехе. По их словам, угрозы другим постройкам не возникало.

Что именно послужило причиной пожара – вороны не написали. И будем надеяться, что последствия и вред – масштабные.