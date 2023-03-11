Пожар произошел на заводе по производству пластика в подмосковном поселке Колюбакино. Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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Как стало известно, в цехе на заводе по производству пластика загорелась площадь 5 000 квадратных метров. Из-за этого обрушилась крыша здания.
На место прибыли спасатели, но информации о пострадавших или жертвах пока нет.
Обрушение крыши на складе произошло на площади 3,5 тысячи квадратных метров.
Позже пожарные ликвидировали горение в цехе. По их словам, угрозы другим зданиям нет.
Что именно послужило причиной пожара – пока не сообщают. Однако надеемся, что последствия и ущерб для завода очень большие.
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