Возник пожар в главном управлении МВД России. Об этом сообщают российские СМИ и местные телеграм-каналы со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС в Москве, пишет 24 Канал.
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Причина пожара
По уточненным данным росСМИ, занялся он на втором этаже здания главного управления МВД, расположенном в самом центре Москвы, на Петровке, 38. СМИ сообщают, что загорелись стройматериалы в одном из кабинетов, которые там находились из-за работ по реконструкции.
Пожару предоставили повышенный ранг сложности, а его площадь достигла 15 квадратных метров. Очевидцы сообщают, что из окон второго этажа валил густой дым.
Из окон главного управления МВД валил густой дым: видео из телеграм-каналов
Огонь ликвидировали
На месте чрезвычайной ситуации работали пожарные службы России. Отметим, что выехала к главному управлению МВД не одна пожарная машина.
Около 19:00 чрезвычайным удалось ликвидировать огонь.
По предварительным данным, из горящего кабинета до приезда спасателей эвакуировались пять человек. Сообщений о пострадавших не поступало.
Пожары в России участились
- Отметим, что накануне, 6 марта, масштабный пожар вспыхнул в Брянской области. Его площадь достигла 1600 квадратных метров, а охватил он комплекс с гостиницей, баней и магазинами. Чтобы укротить огонь, на место пожара выехали 83 пожарных и 30 единиц техники.
- 5 марта также пылало в столице страны-террористки. Там на коксогазовом заводе сначала местные жители услышали взрыв, а затем увидели столб огня высотой 20 метров. Тогда огонь охватил не менее 200 квадратных метров завода.
- Также в марте, 3 числа, пылало и в Краснодаре, на территории лётного училища. Однако оккупанты поспешили убедить, что это у них так загорелась трава. При этом густой клуб дыма был виден из любого уголка Краснодара.