Виникла пожежа в головному управлінні МВС Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ та місцеві телеграм-канали з посиланням на пресслужбу Головного управління МНС у Москві, пише 24 Канал.
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Причина пожежі
За уточненими даними росЗМІ, зайнялася вона на другому поверсі будівлі головного управління МВС, яке розташоване в самому центрі Москви, на Петрівці, 38. ЗМІ повідомляють, що загорілися будматеріали в одному з кабінетів, які там знаходилися через роботи із реконструкції.
Пожежі надали підвищений ранг складності, а її площа сягнула 15 метрів квадратних. Очевидці повідомляють, що з вікон другого поверху валив густий дим.
З вікон головного управління МВС валив густий дим: відео з телеграм-каналів
Вогонь ліквідували
На місці надзвичайної ситуації працювали пожежні служби Росії. Зазначимо, що виїхала до головного управління МВС не одна пожежна машина.
Близько 19:00 надзвичайникам таки вдалося ліквідувати вогонь.
За попередніми даними, із палаючого кабінету до приїзду рятувальників евакуювалися п'ятеро людей. Повідомлень же про постраждалих не поступало.
Пожежі у Росії почастішали
- Зазначимо, що напередодні, 6 березня, масштабна пожежа спалахнула у Брянській області. Її площа сягнула 1600 метрів квадратних, а охопила вона комплекс із готелем, лазнею та магазинами. Тож щоб приборкати вогонь, на місце пожежі виїхали 83 пожежники та 30 одиниць техніки.
- 5 березня також палало у столиці країни-терористки. Там на коксогазовому заводі спершу місцеві мешканці почули вибух, а потім побачили стовп вогню, висотою 20 метрів. Тоді вогонь охопив щонайменше 200 квадратних метрів заводу.
- Також у березні, 3 числа, палало й у Краснодарі, на території льотного училища. Однак окупанти поспішили переконати, що це в них так загорілася трава. При цьому густий клуб диму було видно з будь-якого куточка Краснодара.