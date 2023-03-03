Причому місцеві мешканці бідкаються на те, що вогонь спалахнув блискавично швидко. Причому над містом уже здійнявся великий густий клуб диму, який видно з будь-якого куточка Краснодара.

Читайте також "Що відбувається, алло" : у Соловйова істерика через останні події на території Росії

Божаться займанням сухостою

Відповідну версію назвали в управлінні МНС Краснодарського краю. Ролики, які активно викладають у мережі, демонструють, що нічогенько так загорілася трава на території училища.

Дуже швидко і велику площу охоплює. Вдалині вже прогоріло – все чорне, тепер перекидається праворуч до дач і вже до огорожі досягає,

– каже авторка ролика.

Вогонь наближається до багатоповерхівок: дивіться відео

Зауважимо, що поблизу училища розташовані багатоквартирні будинки. Власне, вони за тією самою огорожею, про яку розповіла авторка відео.

Іронічно відреагував на це активіст і блогер Сергій Стерненко. Він зауважив, що у Краснодарі "учєнія та свєрхзвук у районі льотного училища".

Трава горить і її не можуть загасити: дивіться відео

Пожежники намагаються приборкати стихію. Машини працюють як у полі, так і чергують на в'їзді до училища. Цікаво, що співробітники МНС кажуть, що їхні бригади не причетні до ліквідації вогню. Місцеві журналісти припустили, що в училищі вирішили самостійно з цим впоратися. Але, як бачимо, щось не надто в них виходить.



Дим біля училища видно на ціле місто / Фото з пабліків



Густий дим здіймається високо в небо / Фото з пабліків

Тим часом трава, чи що там насправді, продовжує активно палати. А допомагає їй у цьому вітер, який розганяє полум'я та перекидає його на нові площі.

Цікаво, що місцеві ЗМІ повідомляють також про якийсь звук, який могли чути мешканці Краснодару. Звичайно ж, нічого не сталося. В екстрених службах пояснили, що над містом міг пролітати літак, що і стало причиною буцімто "надзвуку",

Як не трава горить, то "надзвук" літака