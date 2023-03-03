Причому місцеві мешканці бідкаються на те, що вогонь спалахнув блискавично швидко. Причому над містом уже здійнявся великий густий клуб диму, який видно з будь-якого куточка Краснодара.
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Божаться займанням сухостою
Відповідну версію назвали в управлінні МНС Краснодарського краю. Ролики, які активно викладають у мережі, демонструють, що нічогенько так загорілася трава на території училища.
Дуже швидко і велику площу охоплює. Вдалині вже прогоріло – все чорне, тепер перекидається праворуч до дач і вже до огорожі досягає,
– каже авторка ролика.
Вогонь наближається до багатоповерхівок: дивіться відео
Зауважимо, що поблизу училища розташовані багатоквартирні будинки. Власне, вони за тією самою огорожею, про яку розповіла авторка відео.
Іронічно відреагував на це активіст і блогер Сергій Стерненко. Він зауважив, що у Краснодарі "учєнія та свєрхзвук у районі льотного училища".
Трава горить і її не можуть загасити: дивіться відео
Пожежники намагаються приборкати стихію. Машини працюють як у полі, так і чергують на в'їзді до училища. Цікаво, що співробітники МНС кажуть, що їхні бригади не причетні до ліквідації вогню. Місцеві журналісти припустили, що в училищі вирішили самостійно з цим впоратися. Але, як бачимо, щось не надто в них виходить.
Дим біля училища видно на ціле місто / Фото з пабліків
Густий дим здіймається високо в небо / Фото з пабліків
Тим часом трава, чи що там насправді, продовжує активно палати. А допомагає їй у цьому вітер, який розганяє полум'я та перекидає його на нові площі.
Цікаво, що місцеві ЗМІ повідомляють також про якийсь звук, який могли чути мешканці Краснодару. Звичайно ж, нічого не сталося. В екстрених службах пояснили, що над містом міг пролітати літак, що і стало причиною буцімто "надзвуку",
Як не трава горить, то "надзвук" літака
- Так, у Росії продовжують вправлятися з новомовою. Цього разу вирішили вибух неподалік Москви назвати "надзвуком" літака. Цей самий "надзвук" був настільки потужний, що добряче так налякав мешканців країни-агресорки.
- За наявною інформацією, вибух пролунав близько 21:30 в одному з сіл, розташованих поблизу Коломни. Тоді місцеві телеграм-канали повідомили, що на місце вирушили рятувальники.
- Згодом ці ж рятувальники видали геніальну заяву. Вони їздили околицями, але так і не змогли знайти, де ж це стався вибух. Це вкрай несподівано на фоні того, що пропагандисти ввечері нарікали на безпілотник, який буцімто вибухнув у повітряному просторі Росії.