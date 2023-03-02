За попередніми даними, вибух стався близько 21:30 в одному із сусідніх сіл біля Коломни, що в Московській області. Російські телеграм-канали повідомляють, що на місце відправили рятувальників, передає 24 Канал.

До речі Трусилися вікна та з'явилась вирва у півтора метра: у Тульській області стався потужний вибух

До Москви недалеко

Місцева влада каже, що деталі вибуху в Коломні поки невідомі. Однак в мережі оприлюднили відео, де чути гучний звук.

Росіяни вже панікують в мережі. Пишуть, що в деяких районах тремтіли вікна. Стверджують, що зарева не видно, але "бахнуло" потужно – ніби хвиля.

Вибух у Коломні: відео

Зазначимо, що Коломна розташована не так далеко від столиці Росії. Відстань до Москви – 122 кілометри, тобто 2 години їзди машиною.

Де розташована Коломна: карта

Згодом з'явилось відео, де видно займання. Ймовірно, після вибуху почалась пожежа, оскільки видніється і дим.