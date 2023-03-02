Москва готовится принимать дроны, передает 24 Канал ссылаясь на местные СМИ. Иначе нам сложно понять, зачем в столице России решили поставить еще одну систему ПВО. Неужели сомневаются в установках, расставленных вокруг?

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"Хлопок" очень близко к Москве

По словам очевидцев и росСМИ, РЛС П-18-2 "Прима" обнаружили на окраине Москвы. Если быть точнее, то вблизи станции метро "Саларьево".

РЛС для ПВО заметили у станции метро "Саларьево": смотрите видео

Поскольку стоит эта система, то где-то неподалеку должны быть комплексы ПВО как ближнего, так и среднего радиуса действия. Заметим, что установка появилась не просто так. С ее помощью россияне хотят перестраховаться, учитывая произошедшую накануне массированную атаку дронами.

К слову, россияне продолжают расставлять свои ПВО у объектов, которые стремятся оградить от атак. Так, в январе "Панцирь-С1" поставили поблизости:

российского минобороны;

аэродрома Остафьево;

резиденции Путина в Ново-Огарево и на Валдае;

а также на офисном здании в Тетеринском переулке в Таганском районе.

Интересно, что "Панцирь-С1" заметили также на Воробьевых горах 22 февраля 2023 года. Установка стояла напротив стадиона "Лужники", где Путин организовывал шабаш.

Очень громко в России было 28 февраля