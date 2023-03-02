Москва готується приймати дрони, передає 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ. Інакше нам складно зрозуміти, для чого у столиці Росії вирішили поставити ще одну систему ППО. Невже сумніваються в установках, всіяних навколо?
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"Бавовна" дуже близько до Москви
За словами очевидців і росЗМІ, РЛС П-18-2 "Прима" виявили на околиці Москви. Якщо бути точнішими, то поблизу станції метро "Салар'єво".
РЛС для ППО помітили біля станції метро "Салар'єво": дивіться відео
Оскільки стоїть ця система, то десь неподалік мають бути комплекси ППО як ближнього, так і середнього радіуса дії. Зауважимо, що установка з'явилася не просто так. З її допомогою росіяни хочуть перестрахуватися, враховуючи масовану атаку дронами, яка сталася напередодні.
До слова, росіяни продовжують розставляти свої ППО біля об'єктів, які прагнуть захистити від атак. Так, у січні "Панцир-С1" поставили поблизу:
- російського міноборони;
- аеродрому Остаф'єво;
- резиденції Путіна в Ново-Огарьові та на Валдаї;
- а також на офісній будівлі в Тетеринському провулку в Таганському районі.
Цікаво, що "Панцир-С1" помітили також на Воробйових горах 22 лютого 2023 року. Установка стояла саме навпроти стадіону "Лужники", де Путін організовував шабаш.
Дуже гучно у Росії було 28 лютого
- Зауважимо, що спалахнула пожежа на нафтобазі у Туапсе. Тоді росіяни відразу ж знайшли "український слід"
- Але це були квіточки. От над Санкт-Петербургом закрили небо. Причиною був "об'єкт", який перебував у повітряному просторі поблизу міста. Причому росіяни настільки перелякалися, що навіть підняли винищувачі.
- Неспокійно було й у російській Адигеї. Того ж дня там упав "невідомий літальний апарат". Чиновники бідкалися на незначні руйнування господарської споруди тваринницької ферми.
- Тим часом загарбники скаржилися і на "українські безпілотники" у Підмосков'ї. Мовляв, один із них упав поблизу об'єкту "Газпрому".
- А вже пізно ввечері вибух прогримів неподалік аеродрому в Єйську. Тоді теж звинуватили у "бавовні" буцімто атаку дронами.
- До слова, у ніч проти 1 березня неспокійно було у Саках та Євпаторії. Мешканці міст не могли заснути, адже розвантажували свіженьку "бавовну".