Вечером 27 февраля жители российского города Белгорода увидели в небе несколько НЛО. Тот летел себе по делам. Позже губернатор области Гладков рассказал, что это были БПЛА, их было минимум 3, два из них упали на улицы города, третий – якобы залетел в окно квартиры. 24 Канал проанализировал, почему россиянам нужно готовиться к частым воздушным тревогам.

Вспомним, как Санкт-Петербург закрывал небо из-за "объекта": россияне подняли истребители

Внимание! Внимание! Объявляется воздушная тревога! Всем немедленно пройти в укрытие! Внимание! Внимание! Угроза ракетных обстрелов,

– российское радио объявило программу развлечений на 28 февраля.

Что это было – российская провокация или диверсия от неизвестных патриотов, пока неизвестно. На следующее утро многих россиян разбудила сирена и сигналы воздушной тревоги.

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Волноваться было отчего – в далеком Туапсе (Краснодарский край России) "что-то" прилетело в базу "Роснефти", взорвалось и привело к пожару. Местные снова обвинили в этом неизвестные БПЛА. Власти в спешке заявили, что база не пострадала, впрочем, фото с места событий говорят о совсем другом.

Последствия "хлопка" в Туапсе / фото росСМИ

Также неизвестные БПЛА были зафиксированы в небе Адыгеи (Краснодарский край) и над Брянщиной.

Дальше волноваться настал черед жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области – там в небе снова заметили НЛО и наспех перекрыли воздушное пространство на расстоянии 200 километров от города.

Россиянам сказали, что это были "учения"

Международный аэропорт "Пулково" прекратил приём всех самолетов, в небо поднялись истребители. Позже в минобороны России скажут, что это все были учения, с целью проверки готовности. Впрочем, это больше походило на проверку замены памперсов.

Отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели-нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО,

– заявлению министра Шойгу по итогам "инцидента" 28 февраля никто особо не верит.

Эстафету от Санкт-Петербурга подхватила Москва. в полдень 28 февраля стало известно, что якобы в десятках метров от объекта "Газпрома" – газовой компрессорной станции в Коломенском районе Московской области упал очередной БПЛА



UJ-22 Airborne в Подмосковье / фото росСМИ

Неизвестно чей, но на существующем в сети фото на подмосковном снежке лежит дрон UJ-22 Airborne, производства "Укрджет". Все это должно было указывать на Украину, но нет – "такие штуки можно приобрести в любом магазине". Оказалось, что в эту игру могут играть двое.

Беспилотники компании "Укрджет" UJ-22 Airborne и "Злива" смотрите видео:

Поздним вечером взрыв прогремел вблизи аэродрома в Ейске. Здесь также спихнули все на якобы атаку дронами.

А уже ночью было неспокойно в Саках и Евпатории. Жители этих городов просыпались из-за свежего "хлопка", который им подвезли. Зато оккупанты жалуются на слишком много "хлопка", как для двух дней, а затем призывают уничтожить и испепелить Киев.

Исходя из динамики процессов, очень похоже, что это не последнее сообщение – НЛО будет больше и россиянам нужно готовиться ко всем сценариям и "непростым решениям".

Берем попкорн

Обратите внимание! В Украине за происходящим сейчас в России смотрят с интересом и вспоминают героя старого мема о полтавском поджигателе. В то же время советник главы ОП Михаил Подоляк дипломатично подчеркнул, что Украина не наносит удары по территории России, а ведет оборонную войну с целью деоккупации всех своих территорий..

Это аксиома. В России нарастают процессы паники и распада, проявлением которых является увеличение внутренних атак неустановленных летающих объектов на объекты инфраструктуры,

– отметил Подоляк в своем твиттере.

Также вспоминают и о других событиях – например, об инциденте в Беларуси на аэродроме Мачулищи, где вдруг стало плохо уникальному российскому самолету А-50, который координировал атаки окупантов по Украине, в частности, осуществлял разведку для Миг-31. носителей ракет "Кинжал".

Также упоминают об аналогичных инцидентах на аэродромах в Рязани и Энгельсе, где были выведены из строя представители российской "ядерной триады". Да еще кучу других "инцидентов".

Что это было

Вариантов несколько.

Во-первых, несложно предположить, что россияне сами себя бомбят. Так уже было не раз, немало разных случаев на выбор – от сознательных самообстрелов, как в оккупированном Донецке, до тарана гражданских домов самолетом Су-34 в Ейске и обстрелов собственных городов бракованными ракетами, которые должны были лететь на Харьков или другие украинские города.

от сознательных самообстрелов, как в оккупированном Донецке, до тарана гражданских домов самолетом Су-34 в Ейске и обстрелов собственных городов бракованными ракетами, которые должны были лететь на Харьков или другие украинские города. Конечно, ситуация с БПЛА отличается, но и здесь могут быть объяснения – Россия стремится показать реальную опасность россиянам и еще больше консолидировать их вокруг Путина (верховного спецоператора). Почему российская верхушка считает массовую панику в стране действенной – это уже другой вопрос. Возможно, в Кремле полагают, что напуганным людям легче "продать" и новую мобилизацию, и новые налоги, и вообще все. И даже можно будет объявить новую "большую отечественную".

В этом случае БПЛА в российском небе играют ту же роль, что двумя десятилетиями до того "рязанский сахар" (подрыв российскими спецслужбами российских домов, чтобы обвинить во всем "чеченских террористов" и сделать войну против Ичкерии "популярной").

Это оптимистичный для россиян план, поскольку указывает на то, что они контролируют ситуацию. Впрочем, есть и другой вариант.

Что если БПЛА запускали не россияне?

В таком случае это свидетельствует о том, что Россия не контролирует собственное воздушное пространство. Можно сколько угодно насыщать крыши московских домов "панцирями" (на самом деле нет, потому что их ограниченное количество), но факт остается фактом – российское "аналоговнетное" ПВО просто не видит БПЛА, а вглубь России на 200, 300, 500, 600 километров могут залетать летательные аппараты и беспрепятственно наносить удары там, где пожелают..

Тогда россиянам остается только надеяться, чтобы это был новый Матиас Руст на "Цессне", а не анонсированный "Укроборонпромом" в декабре 2022 года мощный дрон-камикадзе с грузоподъемностью до 75 килограммов взрывчатого вещества и способностью преодолевать 1 000 километров.

Это также свидетельствует о том, что сейчас удары россиян по украинским городам всегда получат ответ. Дроны совершили тестовые полеты в боевых условиях и готовы к новым испытаниям и новому "хлопку". Нефтяные базы, аэродромы, военные склады, военные казармы, железная дорога – все это законные цели для ВСУ.

Шок, паника и воздушная тревога? Россиянам нужно привыкать к новым ощущениям в условиях киберпанковой реальности "Черного зеркала". Они в большинстве своем поддерживали Путина и агрессивную войну, а теперь пришло время платить по счетам.