БпЛА поцілили по території нафтобази держкомпанії "Роснефть", передає 24 Канал. Хоча пропагандисти, як завжди, повідомляють, що постраждалих немає.

Дивіться також Наприклад, по Бєлгороду: у ГУР прогнозують удари по складах зброї на території Росії

Цим твердженням не вірять навіть самі росіяни. Адже руйнування внаслідок атаки серйозні. На території нафтобази пролунало два вибухи, внаслідок чого там почалася пожежа.

Як реагують росіяни

У соцмережах росіяни скаржаться, що влада їм не каже правду. Один з користувачів твітера саркастично написав: "Ніхто не постраждав, похорон у п'ятницю".

Що відомо про удар по нафтобазі

За даними Astra, за кілька метрів від місця удару розташована казарма міноборони Росії. Російська влада наполягає, що ніхто з людей, які там перебували, не постраждав і "приводу для занепокоєння немає", проте у соцмережах до цих запевнень поставилися скептично.

Наслідки удару по нафтобазі у Туапсе / Фото Сергія Стерненка

Додамо, що 25 лютого на території Росії знову було неспокійно – місцеві пишуть про те, що в прикордонні регіони навідувалось "Бавовнятко". Водночас влада окупантів, як завжди, стверджує, що це працюють системи ППО.

А 24 лютого – у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну – окупанти бідкалися на серйозний обстріл селища Попово-Лежачі, що у Глушківському районі Курської області. Осколки посікли 9 домоволодінь. Відомо про часткове обвалення, розбиті вікна, а також зламані огорожі. Один будинок взагалі спалахнув внаслідок прильоту. Полум'я пожежники приборкали. Також відомо про вибиті шибки у місцевій сільській раді.