Завжди приємно, коли в Росії, навіть попри зимову пору, цвіте "бавовна". Зокрема, вибухи на території Бєлгородщини прогриміли близько 23:00, 24 лютого – інформує 24 Канал з посиланням на ворожі місцеві телеграм-канали.

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Росіяни не розуміють, що відбувається

Символічно, що ця "бавовна" завітала в Росію на роковини від початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Хоча загарбники, як завжди, не втомлюють доводити, що це начебто працюють системи протиповітряної оборони та "усе під контролем".

За попередніми даними, постраждалих та пошкоджень немає. Оперативні служби уточнюють інформацію,

– повідомив губернатор Бєлгородського регіону після серії вибухів.

Очевидно, коли Путін заявляв про початок так званої "спеціальної військової операції" рік тому, ніхто з громадян країни-терористки й подумати не міг, що через декілька місяців їм заважатиме спати "Бавовнятко". Однак реальність така, що вислів "хто з мечем прийде, той від меча загине" стає дійсним за теперішніх обставин.

Зверніть увагу! Приблизно у той же час в російських телеграм-каналах з'явились повідомлення про те, що "гучно у Тьоткіно". Зауважимо, що це селище міського типу в Глушківському районі Курської області.

ЗСУ продовжують знищувати ворога

Слід згадати, що вояки української армії кожного дня дають прочуханки росіянам та змушують їх шкодувати про те, що вони розпочали війну проти нашої держави. Зокрема, на Бахмутському напрямку бійці 227 батальйону 127 бригади ТрО знищують ворога реактивною артилерією власного виробництва.

Як українські вояки завдають ударів по ворогу на Бахмутському напрямку: відео з телеграм-каналу "Генерал Марсель"

Окрім того, зазначимо, що за рік від початку широкомасштабної війни до Кобзона відправилось 146 820 осіб. А також загарбники втратили: