Всегда приятно, когда в России, даже несмотря на зимнюю пору, цветет "бавовна". В частности, взрывы на территории Белгородщины прогремели около 23:00, 24 февраля – информирует 24 канал со ссылкой на вражеские местные телеграм-каналы.

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Россияне не понимают, что происходит

Символично, что эта "бавовна" посетила Россию на годовщину начала полномасштабного вторжения 2022 года. Хотя захватчики, как всегда, не устают доказывать, что это якобы работают системы противовоздушной обороны и "все под контролем".

По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Оперативные службы уточняют информацию,

– сообщил губернатор Белгородского региона после серии взрывов

Очевидно, когда Путин заявлял о начале так называемой "специальной военной операции" год назад, никто из граждан страны-террориста и подумать не мог, что через несколько месяцев им будет мешать спать "Бавовнятко". Однако реальность такова, что выражение "кто с мечом придет, тот от меча погибнет" становится действительным при нынешних обстоятельствах.

Обратите внимание! Приблизительно в то же время в российских телеграм-каналах появились сообщения о том, что "громко в Теткино". Заметим, что этот поселок городского типа в Глушковском районе Курской области.

ВСУ продолжают уничтожать врага

Следует вспомнить, что воины украинской армии каждый день дают порки россиянам и заставляют их жалеть, что они начали войну против нашего государства. В частности, на Бахмутском направлении драке 227 батальона 127 бригады ТрО уничтожают врага реактивной артиллерией собственного производства

Как украинские воины наносят удары по врагу на Бахмутском направлении: видео с телеграм-канала "Генерал Марсель"

Кроме того, отметим, что за год с начала широкомасштабной войны к Кобзону отправилось 146 820 человек. А также захватчики потеряли: