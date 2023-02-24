За добу кількість загарбників скоротилася ще на 970 осіб. Також ворог зазнає колосальних втрат у техніці.

До теми ЗСУ відбили 100 атак ворога, у Росії триває прихована мобілізація: головне з Генштабу

Втрати російської армії у техніці

За рік повномасштабної війни українські воїни не тільки ліквідували 146 820 загарбників, які ступили на нашу землю, але й знищили:

танків – 3 363 (+13);

бойових броньованих машин – 6 600 (+7);

артилерійських систем – 2 363 (+11);

РСЗВ – 474 (+3);

засобів ППО – 247 (+3);

літаків – 299;

гелікоптерів – 287;

крилатих ракет – 873;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 033 (+4);

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 224 (+9);

спеціальної техніки – 229 (+1).

Яка ситуація на фронті

Україна продовжує свою боротьбу із загарбником і станом на 24 лютого 2023 року найважчі бої тривають на Сході нашої держави. Ворог намагається іти у наступ на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Тільки за минулу добу наші воїни відбили понад 100 атак противника.

Окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення. Зокрема, 23 лютого Росія завдала ударів з різних видів зброї по населених пунктах Чернігівської, Харківської, Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Росіяни атакують з мінометів, танків та артилерії. Крім того, ворог продовжує атакувати ракетами та реактивними системами залпового вогню.

Водночас наші воїни продовжують завдавати втрат загарбникам.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: