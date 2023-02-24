За минулу добу окупанти завдали 10 ракетних та 31 авіаційний удар по території України. Внаслідок цього постраждали цивільні об'єкти на Харківщині та Херсонщині. Є загиблі та поранені серед мирного населення.

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Яка ситуація на напрямках

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на:

Куп'янському,

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Шахтарському напрямках.

Саме там минулої доби наші захисники відбили близько 100 атак противника.

Окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення. Зокрема, 23 лютого Росія завдала ударів з різних видів зброї по населених пунктах Чернігівської, Харківської, Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

За інформацією Генштабу, в деяких районах тимчасово окупованої Луганської області мобільні оператори відключили доступ до інтернету, аби перешкодити передавати дані про дії окупантів. Відключення інтернету має відбутися на всіх тимчасово окупованих територіях Луганської області.

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З метою поповнення масштабних втрат в живій силі, ворог продовжує приховану мобілізацію на території Росії. Зокрема, в регіонах Кавказу триває активна примусова мобілізація чоловіків призовного віку.

Цікаво, що мобілізації підлягають всі чоловіки, незалежно від стану здоров'я та бажання воювати. Як зазначають у Генштабі, велика кількість мобілізованих – це громадяни, які відбували чи відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

Ув'язнених звільняють за умови добровільної участі в бойових діях на території України.

ЗСУ героїчно нищать ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

3 райони зосередження живої сили противника,

склад боєприпасів,

склад пально-мастильних матеріалів,

один інший важливий об'єкт ворога.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у місті останніми днями часто фіксували "бавовну". Зокрема, місцеві жителі чули близько 18 вибухів за день.

В Україні ліквідували окупанта Андрія Максака, який був заступником начальника штабу окупаційних військ із "ДНР". "Бавовна" прилетіла йому просто в ліжко, коли він спав у підвалі.

Через значні провали у наступі та колосальні втрати росіяни під Вугледаром відмовляються воювати. Зокрема, особовий склад добровольчого так званого "козачого загону" заявив, що не буде брати участі у подальших боях.