За даними місцевої влади, зафіксували аж 12 прильотів. Причому вже скаржаться на те, що наслідки обстрілу "суттєві", передає 24 Канал.

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Росіяни знову залишаються без світла

Отже, за словами губернатора Курської області Романа Старовойта, обстрілювали населений пункт буцімто з України. Мовиться про село Попово-Лежачі, що у Глушківському районі. Він переконує у своєму телеграмі, що ніхто не постраждав.

Водночас поскаржився на суттєві руйнування. Наприклад, осколки посікли 9 домоволодінь. Відомо про часткове обвалення, розбиті вікна, а також зламані огорожі. Один будинок взагалі спалахнув внаслідок прильоту. Полум'я пожежники приборкали. Також відомо про вибиті шибки у місцевій сільській раді.

Наслідки "бавовни" у Курській області / Фото з телеграма Старовойта

Щоб бодай якось заспокоїти місцеве населення, Старовойт пообіцяв обхід по всіх будинках, щоб з'ясувати масштаби. Також зауважив, що усім, хто потерпів від прильотів, нададуть допомогу.

Хай там як, але населений пункт вкотре залишився без енергопостачання. Над його відновленням працюють ремонтні бригади.

І поки у Курській області щось прилітає, у Ленінградській уже розносять подарунки рідним загиблих під час так званої "спецоперації". Пафосні білі "Лади" дуже швидко закінчилися, тож у рух пішло значно скромніше заохочення.

За "двохсотого" тепер пінка для гоління

Отже, 23 лютого, у той самий день, родинам знищених російських військових вирішили зробити подарунки. Їх вручали у Тихвинському районі Ленінградської області.

Рідні "мобіків", які повнили статистику втрат, отримали подарункові набори. Мовиться про пінку для гоління та шампунь. Зауважимо, що в інших регіонах вручають пельмені, торти або навіть морожену рибу.

Сьогодні представники органів місцевого самоврядування привітали родичів тихвинців, які загинули на "СВО",

– повідомили на офіційній сторінці адміністрації Тихвінського району.

Поміж іншим зауважимо, що станом на 24 лютого вдалося знищити вже 146 820 російських загарбників. А лиш за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 970 бійців.