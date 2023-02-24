Інцидент трапився 23 лютого у Тихвинському районі Ленінградської області. Про це пише 24 Канал.

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Кращого подарунка не знайшли

Рідним загиблих "мобіків" на війні проти України на честь 23 лютого у Ленінградській області подарували піну для гоління та шампунь. Це навіть краще, ніж пельмені та тортики.

Сьогодні представники органів місцевого самоврядування привітали родичів тихвинців, які загинули на СВО,

– повідомили на офіційній сторінці адміністрації Тихвінського району.

Рідним загиблих окупантів подарували пінку для гоління:

Рідним ліквідованих росіян влада любить вручати дивні подарунки

Замість "Лад", грошової винагороди та шуб представники російської влади вручають загиблим на війні проти України окупантам доволі дивні подарунки. Як можна було вже зрозуміти, недорогі й часто їстівні: