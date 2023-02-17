За інформацією російських ЗМІ, родині ліквідованого на війні в Україні окупанта віддячили пачкою пельменів. Відомо, що сім'я загарбника проживає в селі Алдан-Маадир, передає 24 Канал.
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Родина згодом отримає ще один такий подарунок
Як зазначають, Валентина Ондар, яка стала власницею принизливого подарунка, – мати трьох синів. Її молодший син "героїчно загинув" на війні в Україні, вбиваючи українців у Лисичанську.
Сім'я загиблого окупанта "радіє" подарунку / Фото Історико-краєзнавча філія в селі Алдан-Маадир
Однак варто додати, що на війні в Україні перебуває і другий син Валентини. Тож згодом родина Ондар зможе отримати ще пачку ласощів від місцевих чиновників.
Пельмені сім'ї загиблого мобілізованого дали у межах акції "Ліпи добро".
Росія зазнає величезних втрат в Україні: коротко
- Статистику втрат ворога нещодавно поповнив Віктор Фурсов – топофіцер розвідки Росії. Зауважимо, що цьому російському окупанту довго вдавалося уникати смерті. Відомо, що воював в Україні він ще з 2014 року, але у 2023 його кар'єрний ріст обірвався.
- За минулу добу наші військові відправили на той світ 800 російських загарбників. Загальна статистика свідчить про те, втрати ворога у живій силі станом на 17 лютого вже налічують 141 260 бійців.
- Також скоротилася кількість техніки ворога. Відомо, що на брухт уже перетворили 3 298 танків, 6 520 бойових броньованих машин, 2 322 артилерійські системи, 467 РСЗВ, 241 засіб ППО.
- Зауважимо, що бойовий потенціал ПВК "Вагнера" теж помітно зменшився. Джерела 24 Каналу в спецслужбах повідомили, що серед найманців Пригожина в Україні загинув кожен 5. Також кожен 10 зазнав важкого поранення без шансів на повернення.