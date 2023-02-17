По информации российских СМИ, семье ликвидированного на войне в Украине оккупанта отблагодарили пачкой пельменей. Известно, что семья захватчика проживает в селе Алдан-Маадир, передает 24 Канал.

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Семья скоро получит еще один подарок

Как отмечают, Валентина Ондарь, которая стала обладательницей унизительного подарка, – мать троих сыновей. Ее младший сын "героически погиб" на войне в Украине, убивая украинцев в Лисичанске.

Семья погибшего оккупанта "радуется" подарку / Фото Историко-краеведческий филиал в селе Алдан-Маадир

Однако следует добавить, что на войне в Украине находится и второй сын Валентины. Со временем семья Ондар сможет получить еще пачку лакомств от местных чиновников.

Пельмени семьи погибшего мобилизованного дали в рамках акции "Лепи добро".

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