Суммарное количество ликвидированных захватчиков на 17 февраля составляет 141 260 человек. Кроме того, враг терпит колоссальные потери и в технике.

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Актуальная статистика потерь врага

В войне с Украиной российская армия потеряла:

танков – 3 298;

боевых бронированных машин – 6 520;

артиллерийских систем – 2 322;

РСЗО – 467;

средств ПВО – 241;

самолетов – 298;

вертолетов – 287;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2 013;

крылатых ракет – 871;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5 187;

специальной техники – 221.



Актуальная статистика потерь врага / Инфографика Генштаба ВСУ​

Только за минувшие сутки враг лишился 2 танков, 3 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 1 РСЗО. Также в оккупантов стало на 2 средства ПВО, 1 БпЛА оперативно-тактического уровня, 20 автомобилей и автоцистерн и 2 единицы спецтехники меньше.

Кроме того, силы ПВО уничтожили 14 крылатых ракет оккупантов. Напомним, что в 16 февраля российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Украине. Для этой атаки оккупанты использовали 36 крылатых ракет. Из них 12 – Х-22, которые имеющимися в нашей стране средствами сбить очень сложно.

Лезут в атаки, хоть и несут потери

Об этом свидетельствуют данные утренней сводки Генштаба ВСУ. В ведомстве отметили, что россияне продолжают наступательные действия. Основные усилия врага зафиксировали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Кроме того, подразделения Сил обороны за прошедшие сутки отбили ряд атак врага. Отогнать врага удалось от районов населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Херсонской области, Стельмаховки, Кременной, Дибровы и Белогоровки в Луганской области, Раздолевки, Федоровки, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского. Северного, Водяного, Марьинки, Новомихайловки и Угледара в Донецкой области.